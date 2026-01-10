A vueltas con Baltasar

Vivimos instalados en una burbuja llena de toxicidad y en la que prevalece la estupidez, sobre todo cuando mana de ese sectarismo que nos ha dividido en buenos y malos. Pero lo de la estupidez sobresale sobre todo lo demás y una de las estupideces más delirantes ha sido lo de calificar de racista a Moreno Bonilla por pintarse la cara para encarnar a Baltasar. Y es éste un tipo de estupidez que, como casi todas, aglutina sectarismo y desconocimiento. Y eso del desconocimiento hace aflorar tantas ridiculeces que llevan camino de agotar nuestra capacidad de asombro. La Cabalgata, que ya ha sobrepasado las cien ediciones tras aquella idea de Jacinto Ilusión, debutó con un Baltasar que no necesitó pintarse la cara, pero en todas las restantes ha tenido el de turno que enmascarar su raza blanca. Y en la alineación, bastantes personajes que profesaban esa fe zurda tan inapropiadamente autocalificada de progresista. A ver cuál es la próxima estupidez, pero ésta de ahora es gorda y muy difícilmente superable.