La Sed estrenará el Miércoles Santo de 2026 el dorado de la remodelación de los candelabros del paso de Cristo

Primeros pasos en el contexto de uno de los proyectos más ambiciosos planteados por el barrio de Nervión. La hermandad de la Sed y el dorador Paco Pardo han firmado esta semana el contrato de ejecución de los trabajos de dorado enmarcados en la propuesta de culminación del paso del Santísimo Cristo de la Sed, cuestión aprobada por los hermanos en cabildo general el pasado mes de febrero.

De este modo, el Miércoles Santo del próximo 2026, el taller del artesano Paco Pardo acometerá y, por tanto, se estrenará, el dorado de la remodelación de los candelabros, así como el de las nuevas cresterías que se están realizando. Además, dentro de este acuerdo también se contempla el mantenimiento anual e integral y las labores de conservación permanentes de este paso procesional que fuera diseñado por el maestro Guzmán Bejarano y Antonio J. Dubé de Luque.

Este proyecto, como se anunció, se va a desarrollar en tres fases y contará con el tallista Francisco Verdugo, el dorador Paco Pardo y el escultor Álvaro Abrines.

Primera fase. 2025/2026. Lo primero será aplicar una solución técnica para la sujeción de los candelabros. También se modificarán las cornucopias, se terminarán las cresterías laterales y trasera, se reintegrará el dorado necesario y, por último, se realizarán cuatro ángeles para los candelabros, de bulto redondo y policromado, según el proyecto inicial concebido por Antonio Dubé.

En este segundo año, se realizarán las doce cabezas de querubines de la canastilla del paso. Tercera fase. 2027/2028. Por último, se llevará a cabo la repolicromía de los grupos de cabezas de querubines repartidos por los respiraderos.

El presupuesto total para la ejecución y culminación del paso del Santísimo Cristo de la Sed supera los 25.000 euros y no se requerirá para ello una cuota extraordinaria a los hermanos. Este paso, en estilo neobarroco, fue estrenado el Miércoles Santo de 1990, por entonces en madera tallada.