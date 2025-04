Semana Santa 2025: hay mil razones para ser feliz

Cantaba el madrileño Luis Brea que hay mil razones para ser feliz. En estos días donde la memoria busca aterrizajes forzosos, las miradas puntos fijos donde detenerse a recordar y nuestro corazón desbocado necesita serenarse y apaciguarse, los fotogramas de la Semana Santa pasada -aún caliente en el aire y en la atmósfera- se nos devuelven con la urgencia y el deseo de esa nitidez que, con el tiempo, se nos irá diluyendo hasta convertirse en meros instantes.

Cierto es que la Semana Santa necesita, cuanto menos, una reflexión, a todos los niveles, para posteriormente revisar y actuar. Un tablero cuyas costuras son complejas de enhebrar a no ser que empleemos un tejido estructural renovado; el culto y hasta el favorecimiento a la estática como mecanismo predominante para contemplar cofradías; resquicios de una sociedad maleducada y tremendamente individualista en una fiesta que será colectiva o no será; cortejos procesionando solos, como meros figurantes de un espectáculo a consumir (todo se anuncia, todo se programa, todo se guioniza...) en un escenario acartonado; el pueblo relegado a la frialdad de espacios acotados y vallados, soñando nazarenos más que acompañándolos en sus oraciones y sus pensamientos (porque es el nazareno quien hace estación y acompaña a sus imágenes en el marco de su obligación y su fin, no lo olvidemos), deleznables silbidos a una cruz de guía -¡a una cruz, símbolo de los cristianos!- por reconsiderar una decisión en un momento de notoria tensión...

Tiempo hay y habrá para abordar tantas y tantas cuestiones, y de hecho el tiempo es ahora, y todos abrigamos parte de responsabilidad en esta circunstancia. Pero quizás la pasión desmedida por la Semana Santa, en el marco de una corriente de desidia e incluso desgana, me obliga a repasar todos esos fogonazos reconciliadores para no desertar; más bien recobrar ímpetu y una virtud esencial en todo este "invento": la felicidad. Hay mil razones para ser feliz: cuando se nos acerca el palio de la Amargura infundiendo en nuestras profundidades ese halo de armonía y hasta santidad, y sentimos elevarse nuestras propias pisadas queriendo detener el tiempo; cuando todos caminamos sin razón aparente -acaso más razón que la fe y la identidad- con el Cautivo, comprometiendo las anchuras de todas aquellas avenidas que parecen marejadas buscando su solo faro; cuando el misterio de la Presentación nos devuelve los soles de la infancia a golpe de trompetas y ovaciones, despertándonos por dentro ese niño que se asombra en el ceño fruncido de Pilato; en la quietud primaveral de Mateos Gago, que por unos segundos vuelve a ser nuestra cuando aparece de los laberintos de Santa Cruz el palio de los Dolores transida de bellezas y de naranjales...

Hay razones para ser feliz cuando el Cristo de la Salud dibuja los cielos de la ciudad y las espinas se convierten en nubes algodonadas y espesas, mientras sube el puente que nos acerca más aún a quien ya no está; cuando el indefinible palio de la Palma surca las estrecheces del Museo y campanillean los ángeles de Lastrucci por entre azahares; o cuando nos sigue sorprendiendo la eternidad suspendida en el aire cuando se 6Cevanta el misterio de la Exaltación; o la mirada de la Virgen del Valle. Hay razones para ser feliz cuando amanece el Viernes Santo, cuando el Cachorro cruza el puente, cuando la O arrolla tímidamente los balcones de la calle Castilla, o cuando se cierra la puerta de San Lorenzo y se abre la llaga del Señor de la Resurrección.

Hay mil razones para ser feliz. Busquemos otras tantas para seguir siéndolo.