Este será el horario definitivo de apertura de la iglesia del Sagrado Corazón con Los Javieres

La hermandad de Los Javieres encara el tramo final de su instalación en su nuevo templo, la iglesia del Sagrado Corazón. Sus hermanos y cofrades ultiman los adecentamientos finales tanto de los altares y estancias como de la ubicación de sus imágenes titulares, el Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo.

Una vez culminadas estas tareas, la nueva junta de gobierno abrirá el templo en la jornada del sábado 7 para tomar posesión de todos sus cargos, y será el martes día 10 cuando se abra al público de manera definitiva. En este sentido, la cofradía del Martes Santo ya ha avanzado cuál será el horario de apertura al culto para que fieles, devotos y cofrades en general puedan contemplar este templo recuperado para la ciudad.

De este modo, el templo jesuita abrá sus puertas de martes a sábados, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Los domingos será de 10:00 a 14:00 horas, permaneciendo cerrado en horario de tarde. En lo referente a los cultos semanales, la misa de hermandad se celebrará todos los martes a las 20:30, mientras que la misa dominical tendrá lugar los domingos a las 12:30 horas, celebrándose ambas eucaristías en la Iglesia del Sagrado Corazón. Los lunes, cerrado.