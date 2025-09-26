Este será el horario e itinerario de la procesión de la Virgen del Rosario de la Corona en el XXV aniversario fundacional

La hermandad del Cristo de la Corona ha comunicado los horarios e itinerarios de la salida procesional de la Virgen del Rosario, culto de Regla recuperado en el marco de los actos del XXV aniversario fundacional, por lo que reviste también un especial carácter extraordinario. La procesión tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre, y la ciudad se reencontrará con una soberbia imagen del siglo XVII cuya procesión hubo de suprimirse hace varios años.

Salida (19:00), Puerta de Palos, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, García de Vinuesa, Arfe, Adriano, Graci Fernández Palacios, Antonia Díaz, Techada, Real de la Carretería, Rodo, Dos de Mayo, Almirantazo, Tomás de Ibarra, Santander, Santo Tomás, Miguel Mañara, Joaquín Romero Murube, Plaza de la Alianza, Rodrigo Caro, Mateos Gago, Plaza Virgen de los Reyes, Gradas, Puerta del Perdón y entrada (23:00). Por tanto, la Virgen gubiada por Manuel Pereira visitará hasta cuatro hermandades de la feligresía en sus respectivas sedes canónicas: la Pura y Limpia del Postigo, el Baratillo, La Carretería y Las Aguas.

Tal y como se anunció, la Virgen irá sobre el paso procesional de la Virgen de Guadalupe, del convento de San Buenaventura, una obra de Guzmán Bejarano. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Asociación Musical Ecijana (AMUECI), que ya ha hecho lo propio previamente en otros compromisos en la capital con el Inmaculado Corazón de Heliópolis y se estrenará el próximo junio tras la Candelaria Madre de Dios.

Cabe reseñar que será una jornada intensa en clave cofradiera, puesto que habrá otros cultos externos en ese mismo tramo horario en la ciudad. Precisamente, el Arenal acogerá el primer rosario vespertino de la Virgen de los Dolores y Misericordia de Jesús Despojado, que comenzará a las siete de la tarde, pero con un horario e itinerario más reducido que dicha procesión. También saldrán otras procesiones letíficas como la de la Virgen de la Cabeza, de San Juan de la Palma, o la Divina Enfermera de La Lanzada.