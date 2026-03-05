Sevilla acogerá el primer Pregón Inclusivo de la Semana Santa para dar voz a la diversidad funcional

De derecha a izquierda, los cuatro pregoneros: Antonio Sánchez, Salvador Carabe, Juan León y Patricia Gascó, acompañados de Juanma Hidalgo (tambor en la Agrupación Musical María Santísima del Rocío, de la Hermandad de la Redención) y la saetera María José Vela.

La Hermandad del Amor y la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Niños con Amor han organizado para el próximo 14 de marzo el I Pregón Inclusivo de la Semana Santa de Sevilla. Este acontecimiento, pionero en el ámbito cofradiero, se celebrará en el Teatro Cajasol a partir de las 12:00, situando a personas con diferentes tipos de discapacidad como los verdaderos protagonistas ante el atril.

El acto busca promover la inclusión social en la cultura y la religiosidad popular a través del testimonio de cuatro pregoneros que representan diversas realidades:

Antonio Sánchez García: Persona sorda de 61 años y costalero durante más de dos décadas, para quien la Semana Santa es, ante todo, "un sentimiento".

Juan León Capilla: Persona ciega de 71 años que reivindica que "las cosas importantes no se ven con los ojos de la cara, sino con los del corazón".

Patricia Gascó Sánchez: Joven de 36 años con discapacidad intelectual que editará su historia en formato de lectura fácil para facilitar la comprensión.

Salvador Carabe Tovar: Cofrade de 43 años con movilidad reducida y hermano de los Gitanos.

Cada interviniente dispondrá de ocho minutos para exponer sus vivencias y sentimientos en torno a la fiesta mayor de la ciudad.

Un evento diseñado para la accesibilidad total

Este pregón ha sido concebido bajo criterios de accesibilidad universal, garantizando que cualquier persona, independientemente de sus capacidades sensoriales o cognitivas, pueda sentirse representada. Entre los momentos más destacados figurará una saeta interpretada por María José Vela Aguilar (persona con ceguera), la cual será simultáneamente traducida a la lengua de signos para la comunidad sorda.

El acto contará con la conducción del periodista Francisco José López de Paz y el acompañamiento musical de la Agrupación Musical María Santísima del Rocío. El cartel anunciador es obra de Francisco Javier Alcérreca Gómez.

Juan Cruzado Candau, hermano mayor de la Hermandad del Amor, ha destacado que el objetivo es "dar voz a quienes habitualmente no la tienen", demostrando que la fe se expresa desde realidades múltiples y valiosas. Asimismo, ha señalado que esta iniciativa pretende romper estereotipos y visibilizar el talento artístico de las personas con diversidad funcional, con la esperanza de que el acto se consolide en los próximos años.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como APROSE, COCEMFE, la ONCE y la Sociedad de Personas Sordas de Sevilla, además de la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, el Consejo General de Hermandades y Cofradías, la Fundación Cajasol y Canal Sur Radio. Para aquellos que no puedan asistir de forma presencial, el pregón será retransmitido en directo a través del canal de YouTube del Consejo de Hermandades y contará con interpretación en Lengua de Signos Española (LSE).