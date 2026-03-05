El Soberano Poder de Los Panaderos lucirá túnica de tisú de plata el Miércoles Santo 2026

Una imagen a todas luces inéditas que nos regalará la calle Orfila esta Semana Santa. La hermandad de Los Panaderos ha anunciado que Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento lucirá una túnica de tisú de plata bordada el próximo Miércoles Santo.

Se trata de una túnica confeccionada en tisú y en oro cedida por la hermandad del Prendimiento de Málaga. La propuesta se enmarca en la conmemoración del 425 aniversario fundacional de la hermandad, siendo la primera vez que la imagen porta una túnica de esta tonalidad y material, aunque suele portar túnica blanca en algunas salidas procesionales.

Es una pieza que suele lucir la imagen del Prendimiento malagueño en su estación de penitencia cada Domingo de Ramos desde el popular barrio de Capuchinos fue confeccionada en 2007 por el taller de empleo de la hermandad, bajo la dirección de José Miguel Moreno. Dicha talla fue además una de las últimas que realizó Castillo Lastrucci, allá por 1961. "Desde nuestra Hermandad queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la corporación malagueña por el magnífico trato recibido, así como por su excelente predisposición y generosidad al hacer posible este fraterno gesto", señala la cofradía sevillana.