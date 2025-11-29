La Soledad de San Lorenzo lanza un proyecto para acompañar a hermanos con cáncer

Una noble e impagable tarea que muestra, una vez más, una rama esencial de las hermandades: la caridad en toda su dimensión. La hermandad de la Soledad de San Lorenzo y la Asociación Española Contra el Cáncer firmaron en la tarde de este viernes un convenio de colaboración mediante el cual se activa el denominado como Campanas de San Lorenzo, un proyecto que tiene como objetivo ayudar a todos aquellos hermanos que padecen la enfermedad del cáncer.

Mediante dicha firmia, un grupo de sanitarios coordinará este programa de acompañamiento a los hermanos que afrontan un proceso oncológico. El objetivo de dicho programa, en palabras de la hermandad, "no es sustituir el trabajo de los profesionales médicos, sino aclarar dudas, asesorar en cada etapa, escuchar, acompañar y ofrecer una ayuda integral al hermano".

Con esta iniciativa, la hermandad se compromete así con los problemas y las necesidades más elementales que afrontan los pacientes oncológicos, más allá del plano puramente facultativo. Según los últimos datos conocidos por la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, unos 12.000 sevillanos serían diagnosticados con cáncer a lo largo de este año, lo que representa una ligera subida que crece con respecto a la obtenida en el año anterior, cuando se esperaban 11.000 diagnósticos. Con todo, los oncólogos destacan que "la supervivencia de los pacientes con cáncer de Andalucía y España también ha crecido, y de hecho se ha duplicado en los últimos 40 años". Es una tendencia, además, que esperan que siga al alza.