Estos son los horarios e itinerarios del traslado y procesión extraordinaria del Museo por el 450 aniversario

La hermandad del Museo ha dado a conocer la relación de horarios e itinerarios con motivo de la salida extraordinaria a realizar por el 450 aniversario fundacional, efeméride que se está desarrollando en el marco del presente año. Como ya se anunció, ambas imágenes, tanto el Cristo de la Expiración como la Virgen de las Aguas, presidirán en la Catedral de Sevilla una solemne misa estacional, sobre el paso del crucificado, rememorando la estampa del Stabat Mater, formato con el que procesionó la cofradía durante siglos.

El traslado al templo mayor hispalense tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 16:30 de la tarde, con el siguiente itinerario: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo y entrada por la Puerta de Palos a las 21:30.

Ya en la jornada del 8 de noviembre, y tras la celebración de la eucaristía, la cofradía regresará a la capilla del Museo también a partir de las 16:30 de la tarde en procesión extraordinaria, con el recorrido que se relaciona: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Puerta Real, Alfonso XII, Plaza del Museo y entrada a las 21:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Oliva de Salteras, que cada Lunes Santo interpreta su música tras la Virgen de las Aguas.

Según informa la hermandad, "ambos recorridos pueden sufrir variaciones cuando sean valorados por el CECOP, teniendo en cuenta que existen calles con obras y que en algunas de ellas pueden estar con la instalación de la iluminación navideña". De hecho, el tráfico permanece cortado a día de hoy en la Plaza de la Campana y el Duque con motivo de las obras del tranvibús que conectará el centro de la ciudad con Santa Justa.

Estos itinerarios nos ofrecerán estampas insólitas, como el transitar del paso y las imágenes por la Plaza del Salvador, el convento del Santo Ángel o la parroquia de la Magdalena.