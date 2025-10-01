La sorpresa que escondía la iglesia de San Esteban y que ha aparecido durante su restauración

Los restos que han aparecido durante las obras de restauración de la iglesia de San Esteban.

Unos hallazgos muy interesantes. Las obras de restauración que el Arzobispado de Sevilla está acometiendo en la iglesia de San Esteban han sacado a la luz una hornacina de un altar barroco. Los restos se han encontrado en la fachada principal del templo, en la calle Medinaceli, junto a la puerta. Desde el Arzobispado han señalado a este periódico que se están estudiando actualmente para obtener todos los datos.

La hornacina aparecida tras las tareas de resanado en las fachadas de este bello templo gótico-mudéjar del siglo XIV se encuentra casi en la esquina con la calle San Esteban. Según ha podido comprobar este periódico en el interior del arco hay decoración pictórica, aunque la cenefa en su mayor parte se encuentra perdida. En el fondo también son visibles los restos de dos angelitos. Los restos hallados habrían formado parte de un altar barroco que fue ocultado en un momento indeterminado.

Detalle del altar con la decoración que se conserva. / D. S.

Los trabajos también han sacado a luz en la casa rectoral, en el otro extremo, los restos de un arco que habrían servido para conectar la vivienda sacerdotal con la propia iglesia.

Patologías provocadas por la humedad y el agua

Los trabajos de restauración en la iglesia de San Esteban estaban pendientes desde el año 2020, pero la crisis del coronavirus provocó su aplazamiento hasta este año. Las tareas van dirigidas a resolver una serie de patologías provocadas por la humedad y una incorrecta evacuación de las aguas. La intervención abarca la fachada exterior, las cubiertas planas y la casa rectoral.

En este caso, se trata de realizar una limpieza para eliminar la suciedad, un saneamiento general de los enfoscados y la reforma de las conducciones para el agua. También se limpiarán y consolidarán las cornisas y la portada. La inversión ronda los 300.000 euros.

La iglesia de San Esteban se construyó en el siglo XIV y es gótico-mudéjar. Fue levantada sobre una antigua mezquita y tuvo que ser reconstruida tras el terremoto de Lisboa, producido en 1755. Los expertos deben determinar si es en este momento cuando se realiza el altar que ha salido a la luz. Más tarde, fue restaurada y volvió al culto en 1926, con motivo de la Exposición Iberoamericana. La llegada de la Hermandad de San Esteban trajo consigo numerosas remodelaciones, siendo la última hace 30 años.

Detalle del arco. / D. S.

Las dos portadas ojivales de piedra, estimadas del siglo XV, son suponen una de sus señas de identidad principales. La lateral, que da a la calle San Esteban, es la más conocida y la preside una imagen del santo titular del templo: San Esteban. Exteriormente, también llama la atención su torre. Es del siglo XVII, posterior al resto de la iglesia, y cuenta con un campanario barroco adornado con azulejos.

No es esta la única obra que acomete la Archidiócesis de Sevilla en este año 2025. Con un presupuesto inicial de 4.710.000 euros, el 60% de este importe, un total de 2.865.000 euros, se emplea en tareas de restauración. Además, se contempla 1.545.000 euros para la construcción de nuevos templos; y se reservan 300.000 euros para actuaciones de emergencia que puedan surgir.