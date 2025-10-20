Suspendidas las elecciones de San Gonzalo

La hermandad de San Gonzalo, a través de sus canales oficiales, ha comunicado de manera formal la suspensión del cabildo general de elecciones previsto para este próximo domingo 26 de octubre.

En concreto, la corporación señala en una nota lo siguiente: "Se suspende el cabildo general de elecciones previsto para el próximo domingo 26 de octubre de 2025, hasta tener la resolución por parte de la Delegación episcopal de asuntos jurídicos para hermandades y cofradías del Arzobispado de Sevilla, por la impugnación presentada".

Entre varias cuestiones, algunos hermanos han recibido estos días un sobre en el que se estipula la fecha para el 26 de octubre pero de 2026. Además, se han recibido apenas unos días antes de las elecciones, y no un mes antes de los comicios. A este cabildo concurrían dos candidaturas: la de Gonzalo Pérez Oliver y la de Juan Ogazón Montes.