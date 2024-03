El tabernero Pepe Yebra recibe el galardón JUAS 2024

Son muchos los méritos y aprecios cosechados a lo largo de su prolífica vida, pero es de esas personas cuya trayectoria merece ser reconocida en cualquier momento y lugar. No solo por la personalidad expresada a través de su emblemático establecimiento, sino por convertir su enclave de trabajo en un espacio singular y capital para entender la sociedad sevillana del último medio siglo.

El tabernero José Yebra Sotillo, Pepe Yebra, ha recibido en estas últimas horas el galardón JUAS, que entrega la tertulia homónima en fechas cercanas a la Semana Santa y que se compone por cofrades del barrio de Santa Catalina y la hermandad de la Cena. En un íntimo y emotivo encuentro en el restaurante El Rinconcillo, Pepe Yebra, hermano del recordado Ismael (dermatólogo y director de la Real Academia de Buenas Letras) fue agasajado por estos cofrades a través de este premio, una reproducción del Judas que figura en el paso de misterio de la Sagrada Cena.

Acompañado por varios miembros de la corporación, entre ellos el actual hermano mayor, Álvaro Enríquez, Yebra, "sevillano a la antigua usanza, comedido, discreto, huidizo de los focos y el papel cuore de revistas y periódicos", fue homenajeado como reconocimiento a su trayectoria y su presencia en el día a día de las hermandades sevillanas.

En su taberna jamás se sirvió whisky, como él mismo apuntó en esta casa en más de una ocasión, y su "su discreción es sello de su casa, como lo era su añorado hermano Ismael, alfalfeño de pro y galeno reconocido por su pericia, conocimiento y disposición para ayudar siempre al prójimo, fuera la hora o la situación que fuera", reza el discurso que se leyó en su honor. Yebra es, además, hermano de dos señeras cofradías de la zona, como son San Isidoro y la Exaltación, de la cual fue hasta maniguetero.

Admirador de los Beatles, Yebra forma parte de la Sevilla del siglo pasado y del que ahora avanza, y su cerveza sirvió como mantenedora de largas y dispares tertulias cofradieras hasta altas horas. Pero su taberna, más allá de su singularidad, fue en tiempo un refugio "de una fauna de toda índole, donde igual podías encontrar un pintor refutado, periodistas noctámbulos, picapleitos cantores, pregoneros de extensa prosa o fieles aficionados al vaso o incluso marqueses con ínfulas de tenor de ópera en la búsqueda del refrigerio “a ser posible individual” y si podía ser a dita o 'fiao', mejor que mejor", apuntaba el discurso.

Una persona ejemplar, paciente y profesional, con un trato hacia el cliente exquisito, jóvenes y no tan jóvenes, parejas y no parejas, y con la fuerza necesaria para no caer en la gentrificación de una ciudad completamente despojada de su raíz. Un justo homenaje que se materializa cuando debe y merece: en vida.