Talleres de acompañamiento a mayores en la parroquia de San Diego de Alcalá: cómo inscribirse

Como ya ocurriera el pasado año, Cáritas parroquial de San Diego de Alcalá, en el barrio del Plantinar, promueve una nueva edición de los talleres de acompañamiento a mayores, un recurso que persigue el bienestar de las personas ancianas a través de la compañía, la estimulación y la realización de diversas actividades.

El taller va dirigido especialmente a personas mayores y dependientes de cualquier género que se encuentren solas o quieran relacionarse o verse acompañadas con otras personas. La iniciativa en sí consiste en la celebración de una serie de reuniones en los salones parroquiales una vez por semana, donde acompañados por voluntarios de Cáritas, "hablaremos, tendremos talleres de manualidades, tomaremos un café, jugaremos a juegos de mesa u otros tipos de actividades, en definitiva pasaremos un rato de convivencia", señala Cáritas de este templo pastoreado por don José Miguel Verdugo.

También se ayudará a los usuarios en las gestiones ante la administración, citas médicas, compañías de luz y teléfono y gestiones bancarias. Igualmente, se podrá recoger en sus domicilios a aquellas personas que quieran asistir. Los talleres se celebrarán todos los miércoles en horario de 10:00 a 13:00, en los salones parroquiales. La intención es celebrar la primera sesión el próximo 8 de octubre. La inscripción puede realizarse a través de una ficha dispuesta por la propia Cáritas.