Con test a los costaleros y sin relevos, la apuesta del presidente del Consejo de Huelva para la Semana Santa

Con test y sin relevos. El presidente del Consejo de Cofradías de Huelva, el sevillano Antonio González, asegura que lo tiene todo estudiado para que los pasos puedan salir en procesión durante la Semana Santa. En una entrevista en la emisora Hispanidad Radio, el representante de las cofradías onubenses afirma que la fórmula del éxito son los test y la eliminación de los relevos.

"Se le hace un test a todos los costaleros antes de meterse en el paso. Hay que cambiar los planteamientos. Eso lo tenemos estudiado. Relevos no puede haber, tan sólo uno a mitad del recorrido. Los que salgan se tienen que ir a su casa. Y los que se meten, hasta el mármol y ya se acabaron los problemas", ha expuesto el presidente de las cofradías de Huelva.

Las palabras del presidente no tienen en cuenta que no bastaría con mantener controlados a los costaleros, a los que habría que mantener en una especie de burbuja; sino que además habría que aforar un recorrido por el que pasaran esas procesiones para que no se produzcan aglomeraciones, algo que hay que evitar a toda costa.

Tampoco parece muy realista que cofradías con recorridos muy amplios, como las de la Salud, el Prendimiento, la Victoria, las Tres Caídas o la Cena, todas ellas en Huelva; o el Cerro del Águila, San Pablo, o el Tiro de Línea, por poner algunos ejemplos en Sevilla, puedan disponer de sólo un relevo de costaleros.

Estas declaraciones se suman al debate abierto en toda Andalucía sobre cómo será la próxima Semana Santa y si podrá celebrarse culto público en las calles. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abogaba recientemente por un modelo similar al de la misa de los 400 años del Gran Poder, celebrada en un espacio abierto y amplio, como la Plaza de San Lorenzo, y con un aforo muy limitado y controlado.

En Sevilla, el Ayuntamiento ha dejado claro que no quiere dilatar mucho la decisión. En este caso, apuesta por que durante el mes de diciembre se decida sobre qué pasará con las dos principales fiestas de la ciudad: la Semana Santa y la Feria de Abril.

El presidente del Consejo de Sevilla, Francisco Vélez, ha asegurado esta semana en una televisión malagueña que serán las autoridades civiles y eclesiásticas las que decidirán si habrá Semana Santa el próximo año, y no el Consejo. Como ya publicó este periódico, será necesario contar con una doble autorización: la del Ayuntamiento y la del Arzobispado.