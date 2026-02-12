Los titulares de Los Estudiantes deberán ser reubicados con motivo de la restauración de la capilla universitaria

Una circunstancia que obligará a ofrecer nuevos espacios de culto a toda una hermandad. La hermandad de Los Estudiantes celebró en la noche de este pasado miércoles cabildo general de hermanos, donde se informó puntualmente de diversas cuestiones de actualidad en relación a esta corporación del Martes Santo. Entre las cuestiones avanzadas se dio a conocer a los hermanos que la Capilla Universitaria será restaurada a partir de junio de 2026, lo que obligará a su cierre temporal y a la reubicación de los sagrados titulares: el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia. Las obras se prolongarán durante varios meses.

Es una de las cuestiones reseñadas en el punto de Informe del Hermano Mayor, José Ignacio del Rey. Durante estas últimas semanas se han mantenido reuniones con el equipo de gobierno y técnicos de la Universidad para la rehabilitación de la capilla, proyecto que ya cuenta con licencia correspondiente. De esta manera, el cierre del templo obligará a disponer a las imágenes en otro espacio. La junta de gobierno y la Universidad están en coordinación para localizar y decidir el emplazamiento provisional adecuado, "que será anunciado convenientemente cuando se adopte la decisión definitiva", señala la corporación. La intención es que los servicios pastorales de la capilla y los cultos de la Hermandad no se vean resentidos en exceso y puedan seguir desarrollándose con cierta normalidad durante el desarrollo de las obras. En dicho cabildo se dispuso, además, la continuación del proyecto de ejecución del futuro paso procesional del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, toda vez que los hermanos conocieron de primera mano el estado actual del mismo, los costes de ejecución y otros pormenores.

La intervención

Según ha informó la Comisión de Patrimonio al autorizar dicha intervención, la restauración pretende la salvaguarda de este bien patrimonial, levantado a mediados del XVIII, y llevará a cabo actuaciones para "frenar su deterioro" como la reparación estructural, la evacuación de aguas pluviales, la impermeabilización de su envolvente, la reparación de los defectos ocasionados por la entrada de agua en el templo y en sus fábricas, la renovación de todas sus instalaciones y la ejecución de un sótano de instalaciones para alojar toda la maquinaria de climatización.

También se llevará a cabo la restauración de los elementos arquitectónicos, que con el paso del tiempo "se han ido deteriorando", para que el edificio siga "manteniendo e incluso mejorando sus valores espaciales, constructivos, materiales, estéticos e históricos". Los trabajos se realizarán con materiales y técnicas compatibles con los originales, de acuerdo con los criterios contenidos en las cartas internacionales de restauración y, en las remociones de terreno necesarias para la ejecución del sótano de instalaciones, se ejecutará un control arqueológico de movimientos de tierra.