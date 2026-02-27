Los titulares de Santa Marta regresan a su capilla tras la instalación de nuevos altares
La corporación ha presentado el dorado y marmolizado de la nueva bancada de altar
El diseño y ejecución de carpintería corre a cargo de José Antonio Flores
La Hermandad de Santa Marta ha dado a conocer el último trabajo acometido en el taller del dorador y conservador Paco Pardo, correspondiente al dorado y marmolizado de la nueva bancada de altar destinada a sus sagrados titulares.
La intervención, que se encuentra aún en proceso de ejecución, se está realizando en oro fino de 23 y tres cuartos de quilate, triple grueso de primerísima calidad, aplicando técnicas tradicionales propias del dorado artístico. El conjunto está previsto que se estrene completamente finalizado en mayo de 2026. El diseño de la bancada, así como la ejecución de la carpintería y la talla, son obra de José Antonio García Flores, dando lugar a una pieza de notable calidad artística que vendrá a enriquecer el patrimonio de la corporación.
