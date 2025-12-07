La Tuna de Medicina organizará actos especiales a la Pura y Limpia por el XXV aniversario de la coronación

La noche de la Inmaculada es el momento más esperado tanto de las Tunas sevillanas como del resto del país y también de múltiples estudiantinas extranjeras que acuden a nuestra ciudad para participar del ambiente que envuelve sus calles. Además, el atractivo para el público local y foráneo no sólo se halla en la Plaza del Triunfo -epicentro de las rondas- sino también en diversos enclaves del casco histórico que se llenan de música, emoción y alegría: rincones como, por ejemplo, la Plaza de Santa Marta para la Tuna de Magisterio, Los Venerables para Filosofía y Letras, o la fuente de Neptuno en el caso de Turismo y Finanzas hacen que se congreguen múltiples personas disfrutando de los sones musicales.

Uno de estos lugares es la capillita de la Pura y Limpia del Postigo, en donde cada 8 de diciembre viene rondado desde sus comienzos la Tuna de Medicina. Esta no sólo es la decana del Distrito Universitario de Sevilla, sino que también es la heredera de la antigua Tuna Universitaria de Sevilla, única existente en la ciudad durante la mayor parte de los años 50 del pasado siglo y quien verdaderamente rondó a la Inmaculada por vez primera en 1955. Por ello, su vinculación con la Hermandad del Arenal ubicada la antigua puerta de la muralla resulta muy estrecha, tanto que el pasado año en la recepción oficial que esta Tuna mantuvo en el Vaticano con el Papa Francisco le fue entregada al Santo Padre una fotografía de esta advocación que fue recibida con cariño en la Plaza de San Pedro.

Por tal motivo, teniendo en cuenta que este año se cumple el XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Pura y Limpia, la Tuna de Medicina ha preparado junto con la Hermandad un acto especial que empezará a las 00:40 del ya 8 de diciembre. para conmemorar la efeméride. A la ya tradicional ofrenda floral le acompañará un pregón preparado para la ocasión que les servirá a los Tunos de todas las generaciones para concatenar sus canciones, y a ellas se le unirá una sorpresa que por ahora no quieren desvelar. Además, todos sus miembros han sufragado una de las jarras de plata que de ahora en adelante la pequeña talla inmaculista llevará a partir de este momento en su paso. En su basamento ha quedado grabado el nombre de Pedro Bernal Herrera, tuno tristemente fallecido el pasado año, y que durante décadas fue el encargado de llevar la ofrenda floral de Medicina al Postigo.

Una gran ocasión para mantener aún más vivas las tradiciones hispalenses y acompañar a la Pura y Limpia, una devoción intimísima, en las bodas de plata de su coronación.