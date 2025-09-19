Últimos estrenos en Las Aguas: restauración de maniguetas y nueva corona de espinas

La hermandad de Las Aguas remata detalles y preparativos de cara a la solemne misa de acción de gracias y posterior procesión extraordinaria, a celebrar en la tarde de este mismo viernes, con motivo del 275 aniversario fundacional. Todo se encuentra dispuesto en San Jacinto y continuamos conociendo novedades de cara a este colofón tan especial y esperado por todos los hermanos.

Detalle del antes y el después de las maniguetas restauradas

En materia de estrenos, el paso de misterio -que saldrá al completo- estrenará las cuatro maniguetas recientemente restauradas por el taller de los Hermanos Caballero, artesanos de la talla y carpintería que fueron los encargados de ejecutar este paso que fuera entregado en el año 2007. El proceso de restauración ha consistido en la reposición de piezas que faltaban y en un repaso completo de talla y barnizado. Se trata de cuatro maniguetas realizadas en estilo barroco, talladas en madera de cedro y barnizadas con acabado a muñequilla.

Nueva corona de espinas

Por otra parte, este pasado jueves, 18 de septiembre, la hermandad de Pasión y Muerte hizo entrega al hermano mayor de Las Aguas de una corona de espinas para el Santísimo Cristo de las Aguas, con motivo de su 275 aniversario fundacional. Esta corona de espinas de tallos de acacia, realizada por Mariano Sánchez del Pino, ha sido costeada por los hermanos que pertenecen a ambas corporaciones.

La corona de espinas realizada por Sánchez del Pino / Carlos Jordán

Un regalo cargado de simbolismo, que refleja la unión fraterna entre ambas corporaciones. "Nuestra Hermandad tiene su germen en el año del cincuentenario de la salida de la Hermandad de las Aguas de la Iglesia de San Jacinto. La Hermandad de las Aguas venera a Cristo muerto en la cruz y clavado con cuatro clavos, una iconografía que se había perdido en Triana hasta la hechura del Stmo. Cristo de Pasión y Muerte. “El Silencio de Triana” es el sobrenombre que tiene nuestra corporación, pero hasta hace 83 años lo ostentaba la Hermandad de las Aguas", señala la cofradía del Viernes de Dolores.

A las 21:00 de la noche está previsto el inicio de esta procesión extraordinaria, que llevará al crucificado y a la dolorosa de regreso al barrio del Arenal en una noche que se prevé multitudinaria.