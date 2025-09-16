'A dos velas' ofrece un concierto a beneficio del proyecto Esperanza y Vida de la hermandad de la O: cómo conseguir entradas

Una oportunidad ideal para escuchar música en directo y por una causa más que loable. El Cartuja Center Cite acogerá el próximo 9 de octubre, a partir de las 20:30 de la tarde, un concierto del grupo jerezano A Dos Velas, que culmina la celebración de su trigésimo aniversario con esta actuación en la capital hispalense. Formado por los hermanos Manolo y Cuco Hernández-Polo y José Romero, A Dos Velas ha hecho de la rumba romántica su sello personal, con letras íntimas que hablan de amor, amistad y emociones compartidas.

Cartel del concierto del grupo 'A dos velas'

Una buena parte de la recaudación obtenida irá destinada a beneficio de la Obra Social “Esperanza y Vida”, el proyecto solidario de la Hermandad de la O que desde hace casi veinte años acompaña y ofrece apoyo integral a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. Reconocida recientemente con el Premio a la Solidaridad del Ayuntamiento de Sevilla en la Velá de Santa Ana 2025, la Obra Social “Esperanza y Vida” se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes dentro del ámbito de las hermandades de Sevilla.

Con canciones como “Con la gente que me gusta”, “Qué tal te va sin mí”, “Cosas pequeñas” o “A mis amigos”, el grupo ha puesto banda sonora a celebraciones y momentos especiales durante tres décadas. Canciones como esta última han llegado incluso a nuevos discos en la voz de otros artistas, como Juan Peña, prueba del legado que A Dos Velas ha dejado en la música popular. En este 30 aniversario, A Dos Velas ha recorrido escenarios de toda España —de Madrid a Salamanca, pasando por Valencia, Segovia, Granada, Málaga, Bilbao, Zaragoza y el prestigioso Festival Starlite de Marbella— antes de llegar a Sevilla para su gran cita final. Además, su música ha viajado a Latinoamérica, con éxito en países como Ecuador, Colombia, Argentina y Republica Dominicana, consolidándolos como embajadores de la rumba romántica al otro lado del Atlántico.

Las entradas están disponibles en en este enlace.