Vera Cruz y Unidos por la Caridad organizan el I Concurso de Christmas Navideños

La Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla y la Asociación benéfica Unidos por la Caridad han entregado hoy el premio del I Concurso de Christmas Navideños elaborados por personas con discapacidad, una iniciativa que ha unido creatividad, inclusión y participación ciudadana en torno a la Navidad. La ganadora del concurso ha sido Amparo Pérez, de Down Sevilla, quien con 30 años se ha alzado con el primer premio en una convocatoria en la que han participado 51 personas con discapacidad de diferentes asociaciones, entre ellas Fundación Vedruna Educación Autismo, Down Sevilla, Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra y la Asociación Colibrí Sevilla, entre otras.

El hermano mayor junto a la joven ganadora y el resto de participantes

El christmas de Amparo Pérez obtuvo 152 votos, de un total de 403 votos emitidos por las personas que han visitado la exposición, instalada junto al Belén de la Vera Cruz y al Belén Infantil, convirtiéndose en uno de los espacios más visitados de este entorno durante estas fechas navideñas. La propia ganadora ha querido compartir su emoción tras recibir el premio, asegurando que "ha sido una experiencia muy especial y emocionante, y sentirse ganadora es algo maravilloso que no voy a olvidar".

La presidenta de Unidos por la Caridad, Rosario Santamaría, ha destacado que “este concurso demuestra que cuando se ofrecen oportunidades reales de participación, las personas con discapacidad responden con talento, ilusión y una enorme capacidad creativa”. Santamaría ha subrayado que “no se trata solo de un premio, sino de visibilidad, reconocimiento y de sentirse parte activa de la sociedad”. Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla, José María Tortajada, ha señalado que "para la Hermandad ha sido un orgullo acoger esta exposición junto al belén, integrando tradición, fe y compromiso social", y ha añadido que "acciones como esta refuerzan el papel de la Vera Cruz como espacio de encuentro e inclusión".

Desde el ámbito educativo, Andrea Rodríguez, psicopedagoga de la Asociación Colibrí Sevilla, una de las entidades participantes en el concurso, ha valorado muy positivamente la actividad, asegurando que "este tipo de iniciativas motiva mucho a los chicos, les ayuda a sentirse útiles, refuerza su autoestima y también sus habilidades motoras". Rodríguez ha añadido que "cuando su trabajo se expone y es valorado por el público, el impacto emocional y educativo es enorme".

El I Concurso de Christmas Navideños, en un acto que contó con la asistencia de la directora del distrito Casco Antiguo, Carmen Cruzado, se consolida así como una experiencia de gran acogida, con una amplia participación y una destacada implicación del público visitante, reforzando el compromiso de la Hermandad de la Vera Cruz y de Unidos por la Caridad con una Navidad más inclusiva, participativa y solidaria.