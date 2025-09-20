OBITUARIO
Muere el escritor Antonio Rivero Taravillo

Las Aguas reescribe historia: esta es la actualidad cofradiera de la semana

El pájaro morado

Compartimos las últimas noticias que arrojan las hermandades y cofradías hispalenses

Las Aguas cierra con una bellísima procesión los 275 años de historia

Manuel Marvizón coordinará un proyecto audiovisual sobre la Semana Santa de Castilla-La Mancha

Repasamos las novedades más destacadas de estos últimos días

Como cada semana, en El pájaro morado, compartimos la relación de novedades más destacadas en materia cofradiera de los últimos días. Las Aguas regala a la ciudad una extraordinaria para el recuerdo, cerrando así la deuda de volver a salir de San Jacinto más de ochenta años después. Triana se desbordó y en torno a las tres de la mañana se puso el broche de oro a 275 años de historia.

Entre otros asuntos, las partes competentes han vuelto a reunirse para trazar las nuevas líneas del plan Vía Sacra, que pretendía solemnizar más el tránsito de las cofradías y los cuerpos de nazarenos por la Catedral; comentamos algunas novedades con motivo de la Misión de la Esperanza y otras noticias en clave patrimonial: nuevo manto de vistas para el Dulce Nombre, la corona de la Milagrosa o las papeletas extraordinarias de Las Penas. Luis Miguel Dasilva será el nuevo hermano mayor de la Redención por tan solo treinta votos.

También te puede interesar

Lo último

stats