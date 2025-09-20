Como cada semana, en El pájaro morado, compartimos la relación de novedades más destacadas en materia cofradiera de los últimos días. Las Aguas regala a la ciudad una extraordinaria para el recuerdo, cerrando así la deuda de volver a salir de San Jacinto más de ochenta años después. Triana se desbordó y en torno a las tres de la mañana se puso el broche de oro a 275 años de historia.

Entre otros asuntos, las partes competentes han vuelto a reunirse para trazar las nuevas líneas del plan Vía Sacra, que pretendía solemnizar más el tránsito de las cofradías y los cuerpos de nazarenos por la Catedral; comentamos algunas novedades con motivo de la Misión de la Esperanza y otras noticias en clave patrimonial: nuevo manto de vistas para el Dulce Nombre, la corona de la Milagrosa o las papeletas extraordinarias de Las Penas. Luis Miguel Dasilva será el nuevo hermano mayor de la Redención por tan solo treinta votos.