Como cada fin de semana, en El pájaro morado, recopilamos las informaciones más destacadas de estos últimos días. Todas las miradas se centran en la Plaza del Triunfo, que acoge la ceremonia de coronación canónica de la Divina Pastora de Santa Marina, un anhelo cumplido tras casi 325 años de historia.

En este sentido, han sido numerosas las novedades para despedir el mes de septiembre. A la exposición de arte sacro desarrollada en Bruselas, y que esperemos haya servido para impulsar y proteger el arte sacro e igualar las condiciones financieras para con otros proveedores, se suma la suspensión de la exposición del nuevo paso procesional del Cristo de la Buena Muerte, las buenas nuevas que llegan desde San Gil sobre la restauración de la Esperanza Macarena o el nombramiento de Antoine Cas como cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2026.