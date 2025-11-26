Última semana de noviembre y último El pájaro morado antes de la gran cita electoral del año en clave cofradiera: las elecciones en la hermandad de la Macarena. Tres candidatos se dan cita para aspirar a la vara dorada en la Resolana, en unos comicios que se prevén reñidos y multitudinarios. Diez horas de votaciones y doce mesas para que casi catorce mil hermanos puedan ejercer su derecho.

Entre otros asuntos, las hermandades del Martes Santo han aprobado un nuevo orden de cara al próximo 2026, tal y como avanzó a esta casa. La nómina queda figurada como en 2023, pero alternando los puestos entre el Dulce Nombre y Los Javieres. Esta última sale de su nueva sede, el Sagrado Corazón, por lo que regresará por el Postigo. El Cerro volverá a transitar por San Bernardo después de treinta años y la cofradía de San Lorenzo se compromete a no transitar por Jesús del Gran Poder.

Asimismo, tratamos otras cuestiones patrimoniales o el robo felizmente solventado del traje del Niño Jesús de la Virgen de Consolación de Utrera.