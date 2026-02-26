La parroquia de San Julián en Sevilla presenta daños que, según su párroco, Amador Domínguez, no comprometen la estructura principal, pero sí generan un riesgo inminente para la seguridad por desprendimientos en paredes interiores y, en menor medida, exteriores. “La situación estructural, es decir, la estructura en sí misma no corre peligro porque ningún muro se derrumba ni nada, ni el tejado se derrumba”, ha explicado.

El problema, ha añadido, se concentra en los paramentos de las paredes, que “se desprenden”, sobre todo por dentro. Domínguez ha advertido de que ese deterioro “atenta… contra la seguridad de las personas” y ha remarcado que el estado de la parroquia “está bastante afectada”. Además, ha descrito un goteo constante de materiales: “continuamente… cae arena todos los días” y también “trocitos de madera del techo”.