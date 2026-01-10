Con el reinicio del calendario cofradiero y todos los cultos, la ciudad poco a poco se despereza y se anticipa progresivamente a una nueva Cuaresma. Tras el traslado de Jesús de las Penas a su altar de quinario, se abre un portón que habrá de descorrer las puertas de una nueva primavera. En El pájaro morado, el primero de este 2026, repasamos algunas de las novedades más reseñables de estos últimos días, como el encarecimiento de los precios de las sillas de la Carrera Oficial, el I Encuentro Nacional de Compositores que acogerá Sevilla (con uno de sus focos nuevamente en el cobro por parte de autores de la interpretación de sus composiciones) o el traslado extraordinario de la Virgen de Montemayor a San Pedro por el II Encuentro de Filiales.