Una semana más, en El pájaro morado, repasamos las noticias más destacadas de estos últimos días. Tras varios años de cábalas y esperas, el Consejo de Hermandades ha designado al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular de la hermandad de la Hiniesta, para presidir el Vía Crucis de las Hermandades, que cumple ya cincuenta años y se celebrará en la Catedral de Sevilla el próximo lunes 23 de febrero. Los hermanos de San Julián han acogido la noticia con alegría e ilusión.

En otro orden de asuntos, las hermandades de Las Penas y el Museo han anunciado una serie de novedades con respecto a sus actos extraordinarios. La cofradía de San Vicente ha publicado los horarios e itinerarios del traslado de la Virgen de los Dolores al convento de Santa Ana (18 y 19 de octubre) por el 150 aniversario fundacional y el Museo ha hecho lo propio en relación al colofón del 450 aniversario fundacional, que llevará a ambos titulares, en Stabat Mater, hasta la Catedral de Sevilla, los días 7 y 8 de noviembre. Conocemos todos los detalles y estampas inéditas que nos dejarán dichas procesiones. Por último, nos detendremos en otras novedades como la práctica de un TAC a la Esperanza Macarena en el marco de su restauración.