La Virgen de Montemayor visitará la parroquia de San Pedro por el II Encuentro de Hermandades Filiales

El próximo sábado 24 de enero se celebrará en Sevilla la II Asamblea General y Encuentro de Hermandades Filiales de Ntra. Sra. de Montemayor, tras la petición de la Hermandad Matriz de Moguer para que la corporación hispalense, con sede en San Juan de la Palma, organice dichos actos. En ellos participarán las diferentes corporaciones filiales, junto con sus hermanos y devotos de sus respectivas localidades, que se desplazarán hasta la capital andaluza para vivir un día de oración, convivencia y hermandad entorno a la Reina de los Pinares.

El Arzobispado ha aprobado recientemente todo el calendario de cultos previstos, que se relaciona de la siguiente manera:

Rosario presidido por la imagen de Ntra. Sra. de Montemayor hasta la Parroquia de San Pedro. Recorrido: Salida (9:30), Madre María de la Purísima, Regina, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Entrada (10:30)

presidido por la imagen de Ntra. Sra. de Montemayor hasta la Recorrido: Salida (9:30), Madre María de la Purísima, Regina, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Entrada (10:30) Solemne Eucaristía a las 11:00 presidida por el Rvdo. Sr. D. Antero Pascual, canónigo de la Catedral, párroco de San Pedro y director espiritual de la hermandad. El coro de la Hdad. Filial de Huelva será el encargado de poner sus sones a esta Eucaristía.

Traslado de regreso a la Iglesia de San Juan de la Palma a las 12:30 con el siguiente recorrido: Santa Ángela de la Cruz, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Madre María de la Purísima y entrada (14:30) Acompañará musicalmente la escuela de tamborileros de la Hdad. Matriz de Moguer.

Tanto para el rosario como para el traslado de regreso la Virgen irá sobre las andas de la Amargura, cedidas para esta ocasión. Cada Hermandad Filial participará en el cortejo con estandarte y varas acompañado de hermanos con cirio. Posteriormente se celebrará un almuerzo de convivencia entre los hermanos de las diferentes Hermandades, para terminar con la Asamblea entre las diferentes Juntas de Gobierno para la organización de la Romería de Montemayor 2026. "Para nuestra Hermandad es un orgullo poder recibir en nuestra ciudad a todos nuestros hermanos de las diferentes localidades donde se venera a la Patrona de Moguer, así como poder vivir una estampa histórica, como el ver a Ntra. Sra. de Montemayor entrar por primera vez en su historia en la parroquia principal de nuestra feligresía. Animamos a todos nuestros hermanos, al igual que a los del resto de corporaciones filiales a participar en estos actos entorno a la Santísima Virgen y su Divino Hijo, engrandeciendo de esta manera la devoción a la Virgen de Montemayor", señala la cofradía.