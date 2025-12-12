La Virgen de Montserrat ya está en Cataluña: arranca la peregrinación extraordinaria en la Abadía

Una estampa que ya forma parte de los anales de las cofradías sevillanas. La Virgen de Montserrat ya se encuentra recibiendo culto en el Santuario de Montserrat, en Barcelona, con motivo de la peregrinación extraordinaria que la hermandad está realizando invitada por la Abadía, en el marco del I Milenio de dicho enclave. La imagen partió en la noche del pasado miércoles, siendo transportada vía terrestre de manera privada, y esta mañana ya hemos conocido las primeras fotografías de este acontecimiento.

La Virgen, vestida exquisitamente por Fernando Bejarano con el manto de los Afligidos de San Fernando (obra de Carrera Iglesias) se encuentra ubicada en el palio de traslados de la hermandad de Montesión, realizado por Paleteiro, de cara al rosario que presidirá este sábado por los alrededores de la Abadía. El exorno floral corre a cargo de Miguel Murillo. El calendario completo de cultos en los que participará la hermandad es el siguiente:

Viernes 12

19:30 h. Altar Mayor. Bienvenida a los peregrinos y oración jubilar.

19:45 h. Besamanos a la Moreneta.

Sábado, 13

10:00 h. Santo Rosario por los alrededores del Santuario con la Imagen Titular de Nuestra Señora de Montserrat de Sevilla, con el compañamiento del Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Barcelona.

12:00 h. Solemne Misa de Acción de Gracias por los frutos del Milenario de la fundación del Monasterio de Montserrat y de apertura de los actos conmemorativos del 425 aniversario de la fundación de la Hermandad de Montserrat de Sevilla. Presidida por el Arzobispo de Sevilla Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Cantos a cargo de la Schola Cantorum. Al ofertorio se interpretarán unas sevillanas compuestas por la hermana Rocío Moyano.

13:30 h. Videomaping en Altar Mayor.

17:30 h. Bendición, en el Camí Ave María, de la cerámica donada por la Hermandad de Montserrat en recuerdo de esta peregrinación extraordinaria.

Domingo 14

11:00 h. Misa Conventual.

La hermandad de Montserrat hunde sus raíces a principios del siglo XVII, cuando un grupo de catalanes residentes en la capital andaluza instituyeron, allá por San Ildefonosso, una cofradía en honor a la Virgen de Montserrat. Precisamente el próximo año celebrarán los actos del 425 aniversario fundacional