La Virgen del Rosario de la Corona saldrá sobre el paso de Guadalupe en su procesión recuperada

La Junta de Gobierno de la hermandad de Guadalupe, reunida en cabildo de oficiales, ha aprobado la cesión del paso procesional de Nuestra Señora de Guadalupe a la Hermandad de la Corona, tras la petición efectuada por dicha corporación de cara a la salida procesional que presidirá la Virgen del Rosario, titular mariana, el próximo 4 de octubre.

La procesión se enmarca en los cultos y actos conmemorativos por el XXV aniversario fundacional. Dentro de estos cultos extraordinarios, está previsto realizar la mencionada procesión, de carácter "extraordinario", puesto que este acto está recogido en las Reglas de la cofradía pero se suprimió hasta la restauración completa de la talla, del siglo XVII, y que volverá a las calles de la ciudad sobre el paso de la filial de la patrona extremeña.

Las andas, de estilo barroco, fueron diseñadas y ejecutadas por el taller de Manuel Guzmán Bejarano, con madera de cedro real americano y terminado en pan de oro. Recientemente, en el año 2021, el frontal estuvo presente en la exposición «Glorias», organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. "Desde nuestra Hermandad, deseamos a la querida Hermandad de la Corona una fructífera salida procesional así como felicitarles por este aniversario. Oramos a la Santísima Virgen, en sus advocaciones de Rosario y Guadalupe, para que este acto de unión entre nuestras corporaciones sirva para fortalecer los lazos que nos unen", señala la cofradía.