Las vísperas de telas, capirotes y esparto

El olor a incienso, las convocatorias de cultos, los viacrucis, los boletines recordando las fechas de las papeletas de sitio, las torrijas en escaparates de confiterías y lineales de supermercados. Son señales de que es Cuaresma. Pero hasta que las tiendas de túnicas, capirotes y espartos no parecen resurgir casi de la nada, y empiezan a pasear por las calles personas con bolsas donde asoma la punta de un capirote, no empiezan las prisas por saber si aún la túnica le queda bien a la niña, si al niño le estarán bien las sandalias o si el costal aguantará una salida más bajo la trabajadera. Si bien es verdad que el hábito nazareno se presta mucho a la economía circular del reciclaje, al préstamo entre amigos y/o familiares, sobre todo entre niños, lo normal es que siempre haya que hacer “algún estreno” entre los adultos. Todo un clásico son los capirotes. Desde que existen los de rejilla, es menos necesario renovarlos, si no se guardan de forma correcta se pueden deformar. Aquí empieza la primera decisión a la hora de comprar todo lo necesario para la estación de penitencia: rejilla o cartón. “A gusto del consumidor, aunque existe la tendencia de que quienes llevan el antifaz claro o blanco suelen preferir el cartón, para que no se note la cuadrícula de rejilla”, explicó María de la O Domínguez, de la Casa del Nazareno. También prefieren el cartón algunos de los que llevan el antifaz de terciopelo. “Me parece más fuerte y esta tela, pesa”, comentó una familia en la Alcaicería.

Las novedades para que den los nazarenos en Inciensos de Sevilla / Antonio Pizarro

De la Casa del Nazareno “te puedes ir vestido de los pies a la cabeza. De hecho, estamos notando que hay muchos que al faltarles su madre, que es quien se ha ocupado de eso toda la vida, nos piden que le entreguemos todo totalmente preparado, solo para ponérselo el día de la salida”, explicó María de la O.

Pilar Cumplido Falcón de artesanía Rodríguez, lleva toda la vida haciendo capirotes, su padre forra botones al lado. Ella empezó en la Plaza de San Román. Allí su bisabuela ya hacía capirotes para muchas hermandades, algunas recién fundadas entonces. Muchos aún recuerdan el sabor de esta pequeña tienda de donde también salieron muchas pelucas para imágenes no sólo de Sevilla, sino de toda España. Ambas artesanías siguen vivas en las manos –y la paciencia– de Pilar Cumplido.

Desde hace unos años están en la calle Puñonrostro. La de San Román se convertirá en el aparcamiento de los apartamentos turísticos que irán en el edificio.

Artesanía Rodríguez en la calle Puñonrostro / Juan Carlos Vázquez

Los tiempos cambian, y también los precios. Los capirotes, por ejemplo, pueden llegar hasta los 25 euros los de rejilla, dependiendo el largo, si se quiere con bandana, refuerzo en la parte donde encaja la cabeza. Más económico suele ser el cartón, claro que el precio se va incrementando según se van introduciendo mejoras como la bandana. Como en todo, también existen en venta on line, desde 9 euros para los de cartón y desde 15,50 para rejilla. Eso sí, recomiendan encargar con bastante tiempo para poder rectificar los posibles ajustes.

Prueba del capirote en La Casa del Nazareno / Juan Carlos Vázquez

Como hay de todo en el mundo digital, existen también plataformas de venta donde se pueden encontrar túnicas completas, con capirote, guantes y sandalias incluidas. Aquí los precios van desde los 150 euros para niño hasta los 300 euros, dependiendo del tipo de tela.

En muchas hermandades, existe la posibilidad de comprar túnicas a buen precio y, además, contribuir a la labor social. Están donadas por los propios hermanos y el dinero es para la bolsa de Caridad. En otras, existe un grupo de personas que se encarga de confeccionarlas y venderlas en la misma corporación.

Los precios para túnicas en Nazarenos Tespi / Juan Carlos Vázquez

El precio de las telas y la dificultad para encontrar según que tonos es otro de los caballos de batalla de estas tiendas. “El trabajo con los proveedores es complicado, porque cada vez cierran más fábricas y el tejido que producen es más caro. Yo traigo algunas de Italia y otros países. Otro cantar es el esparto. En España ya casi nadie lo produce, he encontrado un proveedor pero no sé cuánto tiempo estará funcionado”, explicó María de la O Domínguez.

Los tiempos cambian para todo. Al Nazareno, dame un caramelo comenzaron a sumarse las estampas, las medallitas y, en los últimos años esa especie de merchandising cofradiero, pequeños muñequitos. En Inciensos de Sevilla tienen como novedades este año miniaturas con el Arco de la Macarena, músicos de Virgen de los Reyes, pequeños acólitos, monaguillos o nazarenos y hasta una borriquita. Además venden unos packs por 18,50 con estampas y miniaturas de diferentes hermandades.