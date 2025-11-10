1.000 euros por vivir en 15 metros cuadrados en Jesús del Gran Poder

Que el alquiler de un piso en Sevilla está por las nubes no es ninguna novedad. De hecho, el precio medio al mes son 375 euros de media, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. Entre las ofertas, a veces, se cuelan algunas que llaman la atención por sus características y precios. Sin ir más lejos, esta misma semana se ha publicado en el portal inmobiliario Idealista un "loft" en el centro de la ciudad cuyo alquiler mensual asciende a los 1.000 euros. Un precio desorbitado teniendo en cuenta las características: la más importante, apenas tiene 15 metros cuadrados.

En la descripción de la vivienda, su anunciante pone en valor la zona -en la calle Jesús del Gran Poder, cerca de la Plaza de la Gavidia y de la Alameda de Hércules-, además de estar "recién reformado" y "a estrenar". Lo califica como "pequeño" -15 metros cuadrados-, pero -eso sí- "coqueto y funcional". En el precio están incluidos los gastos derivados de agua, luz y calefacción. El piso -un bajo exterior- está totalmente "amueblado" y la cocina "está equipada".

Según las imágenes que acompañan la oferta, la cama -a la que se accede subiendo unas escaleras- está justo encima del sofá. Comparte estancia con una pequeña cocina y con el baño, en el que hay una ducha y un pequeño aseo. Ni rastro, en principio, de armarios u otro mobiliario para almacenar enseres.

Según la normativa andaluza, el mínimo de metros cuadrados útiles para que una vivienda sea considerada habitable es de 24, incluyendo como mínimo "una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de aseo independiente". Además, según la norma, "las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano y deberán estar independizadas de otros locales anexos de uso no compatible". Para que una vivienda pueda considerarse habitable, debe poseer un certificado que lo acredite. En la mayoría de las comunidades se utiliza la cédula de habitabilidad, sin embargo, Andalucía la ha suprimido.