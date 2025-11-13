Más de 2.700 aspirantes se examinan este fin de semana en Sevilla para optar a una de las plazas de Adif

Adif y Adif Alta Velocidad celebran este fin de semana las pruebas selectivas de su Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, que permitirá la incorporación de 1.048 nuevos profesionales. En total, son 16.762 los candidatos convocados en toda España, repartidos entre las sedes de Barcelona, León, Madrid y Sevilla, donde 2.754 personas tratarán de conseguir una plaza en el gestor ferroviario.

Los exámenes se celebrarán este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en tres turnos (mañana, mediodía y tarde). El sábado será el turno de los perfiles técnicos y cuadros técnicos, mientras que el domingo se examinarán los candidatos a las categorías de personal operativo, que representan más del 66% del total (11.203 aspirantes).

Convocatoria plazas convocadas ADIF / ADIF

La mayor oferta de empleo en la historia de Adif

Esta convocatoria forma parte del Plan Plurianual de Empleo lanzado en 2021, la mayor oferta laboral en la historia de Adif y Adif Alta Velocidad, que prevé incorporar a más de 6.000 profesionales entre 2021 y 2025 para renovar el 50% de su plantilla.

Del total de plazas ofertadas, 764 (73%) corresponden a personal operativo, 68 (6%) a la categoría de técnico, y 216 (21%) a cuadros técnicos. Los perfiles abarcan más de 30 especialidades, desde montadores eléctricos, ayudantes ferroviarios y maquinistas, hasta arquitectos, economistas o ingenieros.

Formación y futuro en una movilidad sostenible

Los nuevos empleados accederán a un amplio plan de formación, adaptado a cada perfil profesional, con itinerarios específicos para técnicos, cuadros técnicos y personal operativo. Esta formación es clave dentro de la estrategia de transformación hacia una movilidad más sostenible, multimodal e inteligente, que Adif lidera como principal inversor en infraestructuras del país, con una ejecución de casi 4.500 millones de euros en 2024.

Entre las incorporaciones previstas para 2025, se formará a más de 1.220 nuevos trabajadores en diferentes especialidades, sumando más de 613.000 horas de formación en el marco de la OEP 2024.

Con este proceso, Adif y Adif AV refuerzan su compromiso con el empleo público de calidad y con el futuro del ferrocarril español, también desde Andalucía, donde Sevilla se consolida como una de las sedes clave del proceso selectivo.