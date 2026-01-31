Más de 20.000 multas al mes en Sevilla por invadir el carril bus: dónde se ubican las cámaras de vigilancia

Uno de los carteles donde se ubican las cámaras sancionadoras por invadir el carril-bus

El sistema de cámaras de vigilancia instalado en los carriles bus-taxi de Sevilla ha tenido un impacto significativo desde que entrara el funcionamiento el pasado 4 de julio de 2025. De acuerdo con los datos del Ayuntamiento, durante el mes de noviembre se tramitaron cerca de 22.800 sanciones por circular sin autorización por estos espacios reservados. Una cifra muy similar se registró en octubre, cuando se alcanzaron unas 22.750 multas.

Este mecanismo de control comenzó a operar hace ya cerca de 7 meses con el objetivo de evitar la presencia de vehículos privados en carriles exclusivos para el transporte público y mejorar así la fluidez de la circulación. En su primer mes completo de funcionamiento, entre julio y agosto de 2025, las cámaras notificaron 19.389 infracciones.

El sistema está formado por once dispositivos equipados con lectores de matrículas, conectados directamente con los servidores municipales de tráfico. Estas cámaras se sitúan en puntos estratégicos de la ciudad, considerados especialmente sensibles por la intensidad del tráfico y la relevancia de las líneas de transporte público:

Paseo Colón con Dos de Mayo

Paseo Colón con Antonia Díaz

Calle Arjona junto a la plaza de La Legión

Ronda de Capuchinos con Carretera de Carmona

Puente del Cachorro junto a la estación de Plaza de Armas

Torneo con Baños

Recaredo con San Alonso de Orozco

Torneo con Narciso Bonaplata

Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a la avenida Carlos V)

Resolana con calle Feria

Enramadilla con Avión Cuatro Vientos

En cada uno de estos puntos, hay instalados carteles unos metros antes de la ubicación exacta de las cámaras, en la que se avisa de la "captación de imágenes de vehículos".

Ubicación de las cámaras de seguridad / Dpto. Infografía

La ordenanza municipal establece que únicamente pueden circular por estos carriles los autobuses de Tussam, los taxis, los autobuses de transporte regular y discrecional, el transporte escolar, los servicios especiales con pasajeros, así como motocicletas y ciclomotores.

El uso indebido de los carriles bus-taxi conlleva una multa de 260 euros, que puede incrementarse con un recargo del 30% en caso de impago. Desde el Consistorio se defiende esta medida como una herramienta clave para priorizar el transporte colectivo frente al vehículo privado, reduciendo las retenciones y los tiempos de desplazamiento, además de mejorar la velocidad comercial, la puntualidad y la capacidad del sistema público.

La iniciativa se alinea con políticas ya aplicadas en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Granada. En el caso de Sevilla, la red de carriles reservados alcanza los 46,9 kilómetros, compartidos con taxis, motocicletas y vehículos eléctricos. Más del 85% de estos carriles carecen de separadores físicos, debido a los problemas que generan en zonas con aparcamiento en línea, por lo que su delimitación depende exclusivamente de la señalización horizontal y vertical.