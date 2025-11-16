200 viajeros llegan a Sevilla por carretera desde Málaga por la falta de maquinista en un larga distancia

Los usuarios de un tren de Larga Distancia que salió anoche -a las 23:11h- desde Madrid con destino Sevilla se vieron afectados por una incidencia ferroviaria -la falta de maquinista-, que comportó que llegaran a la capital hispalense por carretera desde Málaga. Un problema afectó a unos 200 viajeros.

Fuentes de Adif explican que dos trenes de larga distancia salieron desde Madrid a las 23:11 horas. El destino de uno era Santa Justa y el de otro la estación María Zambrano (Málaga). Ambos partieron fusionados desde el origen, pero al parar en Córdoba no se desacoplaron por la falta de maquinista en el ferrocarril que debía continuar su viaje hasta Sevilla.

Esto provocó que ambos convoyes siguieran juntos el recorrido hasta Málaga. Una vez allí, los viajeros -aproximadamente 200- continuaron hasta la capital hispalense por carretera.