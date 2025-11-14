Una fuga de argón provoca la interrupción de la circulación de trenes entre Sevilla y Majarabique

La circulación de trenes entre Sevilla y la estación de Majarabique se interrumpió en la mañana del viernes 14 de noviembre, según comunicó Renfe, debido a una fuga de argón en un tren de mercancías en dicha estación. La medida, adoptada a petición de los servicios de emergencia, afecta tanto a los trenes de ancho convencional como a los de ancho estándar, y condiciona de forma directa los desplazamientos ferroviarios en este tramo.

De acuerdo con el aviso difundido, el gestor ferroviario centraliza la información operativa a través de sus canales oficiales, que pasan a ser la referencia para conocer el alcance real de la incidencia y su impacto en los distintos servicios. Se subraya que, en este contexto, puede verse alterada la programación habitual de los trenes, con cambios que no siempre son previsibles con antelación.

Por ello, se recomienda a los viajeros comprobar el estado de su tren antes de desplazarse a la estación y prever posibles retrasos, modificaciones de servicio o transbordos que puedan habilitarse mientras se mantenga la interrupción.

Alcance de la interrupción ferroviaria

El aviso de InfoRenfe detalla que la interrupción afecta a la circulación de trenes de ancho convencional y de ancho estándar entre Sevilla y Majarabique, un tramo que forma parte de los corredores de acceso a la capital. La incidencia tiene su origen en un tren de mercancías ubicado en la estación de Majarabique, lo que obligó a suspender de manera temporal los movimientos ferroviarios en ese punto.

La decisión se adoptó a petición de los servicios de emergencia. La prioridad pasó por atender la incidencia en el tren de mercancías y garantizar que cualquier actuación sobre la infraestructura o el material rodante se desarrolla en condiciones de máxima protección para las personas y para la explotación ferroviaria.

Recomendaciones a los viajeros

En su comunicado, Renfe insistió en la necesidad de que los viajeros consulten en todo momento los canales oficiales del gestor ferroviario para conocer la situación de su servicio antes de desplazarse a la estación. Entre las recomendaciones trasladadas destacan:

Comprobar el estado del tren antes de iniciar el viaje.

antes de iniciar el viaje. Prever posibles retrasos derivados de la interrupción de la circulación.

derivados de la interrupción de la circulación. Tener en cuenta modificaciones de servicio que puedan introducirse.

que puedan introducirse. Contemplar la posibilidad de transbordos que se habiliten para mantener la movilidad.

El aviso subrayaba que estas medidas de prudencia pueden reducir el impacto de la incidencia en la organización del viaje y evitar desplazamientos innecesarios hasta la estación.

Incertidumbre sobre la duración de la interrupción

El gestor ferroviario centraliza la información operativa y la difunde a través de sus canales oficiales, que se convierten en la referencia para seguir la evolución de esta incidencia que afecta a un tren de mercancías en Majarabique. A partir de estos canales se comunicarán las posibles alternativas de viaje, los ajustes en los horarios o los transbordos que se puedan habilitar en función de las necesidades operativas.

El comunicado especificaba que no se detalla el tiempo previsto de resolución de la incidencia, de modo que no hay, por el momento, un horizonte temporal cerrado para la recuperación total de la circulación de trenes entre Sevilla y Majarabique, aunque la alta velocidad ya ha sido reestablecida.

La falta de un tiempo estimado para la resolución de la incidencia introduce un elemento de incertidumbre en la planificación de los desplazamientos. En este escenario, el llamamiento que se lanza a los viajeros se centra en la verificación previa de la información, la asunción de posibles retrasos y la adaptación a modificaciones de servicio o transbordos mientras se mantenga la interrupción.