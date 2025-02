34 cámaras velarán por la seguridad durante la Semana Santa y la Feria de Sevilla

El Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio de telegestión de las instalaciones especiales de seguridad para la Semana Santa y la Feria de 2025. Este contrato, con un presupuesto de 91.880 euros sin IVA, comprende la telegestión de 34 cámaras de seguridad que se despliegan durante ambas celebraciones, así como de las imágenes procedentes de drones para uso del personal del servicio de seguridad (funcionarios policiales) previsto en los Planes e integrado en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP / CECOPAL) previstos tanto para la Semana Santa 2025 como para la Feria 2025. Como es habitual desde que se implantaron estas medidas de seguridad, las cámaras tienen la capacidad de realizar el conteo de personas y/o vehículos; la ocupación, en número de personas y/o vehículos, dentro de un área; o la detección de aglomeración por porcentajes de ocupación dentro un área.

Por tratarse de una instalación efímera, dado que es específica para las características especiales de la Semana Santa y de la Feria, el pliego explica que los periodos de contratación también son específicos para esas fechas. “La experiencia en los años anteriores en el uso de estas instalaciones especiales y la constante y rápida evolución tecnológica tanto en los elementos técnicos de equipamiento, como de software informático co, han justificado la necesidad de no adquirir en propiedad ninguno de ellos. De esta forma, se garantiza la última tecnología y máxima eficacia año tras año. Por este motivo se optó al alquiler y no a la adquisición”.

El periodo de ejecución del contrato será de treinta días naturales. En el caso de la Semana Santa irá desde el día 11 de abril (Viernes de Dolores), hasta el 20 de abril de 2025 (Domingo de Resurrección), ambos inclusive. En cuanto a la Feria, abarcará desde el 2 de mayo viernes de preferia, hasta el 11 de mayo, ambos inclusive. Los equipos deben estar instalados para pruebas y ajustes, al menos, una semana antes del Viernes de Dolores, cuando comienzan las procesiones de Semana Santa y tres días antes del viernes de preferia, que es cuando se empieza a reunir el público en el real de Los Remedios para darle los últimos retoques a las casetas y demás instalaciones.

Cámaras de control y vigilancia en la portada de la Feria. / D. S.

En cuanto a las características de las cámaras, cuatro de ellas serán “Cámara inteligente tipo fija formato domo”. Estas unidades deben contar con sensores 4K UHD de 8MP de alta sensibilidad. Entre sus características se encuentra un procesador de análisis de vídeo inteligente para aplicar diferentes funcionalidades según demanda: flujos peatonales, protección perimetral, análisis del tráfico, detección de armas, detección de disparos por audio, lectura de matrículas, análisis de atributos personales, detección de EPIS, entre otras.

Otras 13 unidades serán “Cámara inteligente tipo fija formato Minidomo”. Entre sus características están las siguientes: Detección de objeto en campos virtuales. Detección de cruce de una, dos, o hasta tres líneas virtuales. Detección de merodeo en un área virtual, o en toda la escena. Conteo de personas y/o vehículos. Ocupación, en número de personas y/o vehículos, dentro de un área virtual. Detección de aglomeración por porcentajes de ocupación dentro un área virtual. Detección de caída de personas por cambio de condición. Búsqueda por similitud. Estos aparatos tienen capacidad de aprendizaje (Machine learning, Deep learning, o Camera Trainer) y pueden hacer seguimiento en 3D con clasificación de personas, motocicletas, turismo y camión o para conteo de personas en multitudes.

Otras 15 unidades “Cámara inteligente tipo móvil, formato domo PTZ”. Cuentan con las mismas reglas de analítica de vídeo que las anteriores. Las dos últimas unidades, también con las mismas prestaciones de análisis, serán “Cámara inteligente tipo panorámica 360 grados”.

Se creará una plataforma software para la gestión de las imágenes captadas por las cámaras, así como los eventos y metadatos generados por la analítica de vídeo embebida en las mismas. “El sistema permitirá generar avisos en tiempo real, tanto en el centro de control, como en los dispositivos móviles acreditados (tablets, smartphones), anticipándose de esta forma situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio histórico y cultural”.

Control de aforo y afluencia

Desde que comenzaron a instalarse estos dispositivos durante la Semana Santa y la Feria han servido para ofrecer importantes datos de afluencia de público, por ejemplo, durante los distintos días de procesiones. Como especifica el pliego, las cámaras servirán para, entre otras cuestiones, la recolección de datos de conteo y alarmas. Ofrecer información en tiempo real de la afluencia de personas y/o vehículos en los diferentes puntos de control, así como del nivel de ocupación o aforo en determinadas zonas de la ciudad. Reseñar estadísticas de afluencia y niveles de ocupación o aforo de cada uno de los puntos de control y zonas de la ciudad. Generar alarmas por diferentes niveles de aforo, hasta en tres niveles de ocupación. Dar la posibilidad de ponderar en tiempo real los datos de conteo ofrecidos por las cámaras inteligentes. Posibilidad de establecer medidas en tiempo real entre diferentes conteos de una misma cámara. Posibilidad de ofrecer los datos a diferentes plataformas de ciudad utilizando para ello APIS basadas en estándares y protocolos abiertos.