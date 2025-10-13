La A-49 sentido Cádiz queda cortada una hora por el incendio de un coche

Un coche ha salido ardiendo en la Pañoleta, en la conexión entre la SE-30 y la A-49 sentido Cádiz. El suceso ocurrió a las 15:40 y en una hora se ha restablecido completamente el tráfico. Así lo ha confirmado a este periódico la Dirección General de Tráfico (DGT). Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio del vehículo, que fue retirado por la grúa una vez se realizaron las labores de extinción del fuego. En principio, tampoco ha habido heridos.

El coche ardiendo en la A-49. / M. G.

El tramo de la Pañoleta constituye uno de los principales nudos de conexión entre la capital sevillana y la autovía A-49, que enlaza con Huelva. Además, es uno de los que cuenta con mayor afluencia de vehículos por ser la vía que entra directamente en Sevilla desde la zona del Aljarafe. Al ser un punto en el que confluyen diferentes carreteras, se trata de uno de los tramos con un mayor número de accidentes. De hecho, hace tres años el nudo de la Pañoleta fue sometido a diferentes obras con el objetivo de mejora su funcionalidad aumentar la seguridad del tráfico en los viales principales a los que afecta: la A-49, la SE-30 y la N-630.