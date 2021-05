500 años del motín del Pendón Verde de Sevilla

El 8 de mayo de 1521 en la calle Feria se producía el llamado Motín del Pendón Verde. Una suerte de revuelta popular provocada por carestía del pan que que se produce mientras España sufre la Guerra de las Comunidades contra el rey Carlos I. Fueron apenas tres días de incidentes, con un elevado nivel de virulencia, según algunos autores, que acabaron con el ajusticiamiento de los cuatro cabecillas de los hechos a las puertas del palacio de los Marqueses de la Algaba. El Motín del Pendón Verde se llama así porque los sublevados si hicieron con esta bandera, que según la tradición era almohade, que se guardaba en la parroquia de Omnium Sanctorum y que dice la tradición que puede ser el origen de la bandera de Andalucía. Lo cierto es que la escasez de documentos sobre los hechos han dado rienda suelta a la imaginación y muchas de las cosas que se dan por hechas pueden no ser más que fruto de la leyenda.

Se cumplen este sábado 500 años de aquel levantamiento que se produce en plena Guerra de las Comunidades o de los Comuneros (1520-22). En Sevilla, esta contienda apenas duró 24 horas pero es relevante en el contexto de la revuelta porque enfrenta a dos de las familias más importantes: los Guzmán (ducado de Medina Sidonia) y los Ponce de León (ducado de Arcos). El levantamiento fue protagonizado por Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, que el 16 de septiembre de 1520 tomó el Alcázar, perdiéndolo al día siguiente y terminándose el conflicto.

El motín del Pendón Verde surgió en el barrio de la Feria el 8 de mayo de 1521 cuando un grupo de personas se levantaron contra la carestía de pan, que en parte se debía a la sequía que padecía la ciudad desde 1519, pero también a las llamadas sacas de trigo ordenadas por el rey. Este grupo de manifestantes entró en Omnium Sanctorum y se hizo con el llamado Pendón Verde, que según unos ajutores fue arrebatado a los árabes durante el reinado de Alfonso X El Sabio, y según otras teorías, fue tomado como botín en la batalla de Lucena de 1483, donde lucharon los Reyes Católicos y Boabdil.

El hermano mayor de la Hermandad Sacramental de la Reina de Todos los Santos de la parroquia de Omnium Sanctorum, el historiador Joaquín de la Peña, tiene unas teorías que difieren sobre lo que tradicionalmente se cuenta sobre este motín, aunque no hay documentos que puedan confirmar ni una hipótesis ni la otra. “Pienso que ese pendón nunca fue de los árabes. Son de una gran fragilidad y habían pasado casi 200 años desde que en teoría los cristianos se hacen con él. Se conservan muy pocos. Además, ¿qué hacía en una parroquia como Omnium Sanctorum?”, señala.

La capilla de la que es robado el pendón era de los Cervantes, una importante familia nobiliaria que tiene en su escudo una bandera verde y blanca que representa a dos ciervos pastando en un prado. Con este dato, y el contexto en el que se produce la revuelta, de la Peña mantiene su teoría: “El origen es la carestía del pan, pero también hay que encuadrar el motín en la lucha que mantienen en Andalucía los Guzmán y los Ponce de León. Me cuadra mucho más que lo que tomaran fuera la bandera de una de las familias unida a los Ponce de León, como eran los Cervantes. Fue, además, una revuelta muy violenta para ser sólo por la carestía o el desabastecimiento”.

El pendón verde se perdió en el incendio intencionado de Omnium Sanctorum de 1936

La única documentación existente de aquella época es la que conserva la Hermandad Sacramental. Ni en los libros de esta corporación ni en los de Ánimas hay apuntado un sólo nombre de los protagonistas, algo que induce a pensar que no eran del barrio: “No aparecen ni en los libros del XVI ni en los del XVII, cuando hay otro levantamiento, por lo que no podemos seguirles el rastro. No se puede investigar tampoco en los libros bautismales, puesto que se quemaron en el incendio intencionado de 1936, como el mismo pendón verde”.

El historiador y hermano mayor, profundo conocer de la historia del barrio, explica que la capilla de los Cervantes se terminó de construir en el año 1416, despertándole toda una serie de preguntas sobre el pendón: “¿Dónde estaba antes? ¿Por qué acaba allí? Lo lógico es que fuera una bandera de los Cervantes cuyo dibujo se pudo confundir con las tres lunas de los almohades o que, simplemente, se haya creado ese relato posteriormente. En cualquier caso, es algo que nunca se podrá demostrar porque no se conserva documentación”.

Según la tradición el pendón era una bandera almohade, pero también pudo ser un emblema de la familia Cervantes

Tras la toma de la enseña, los sublevados se dirigieron a atacar la Catedral y el Corral de los Olmos (el consistorio en aquel momento). Los incidentes aumentaron el 9 de mayo, cuando se encaminaron a la hoy Plaza del Duque de la Victoria a asaltar el palacio de los Medina Sidonia, haciéndose con armas que utilizaron para liberar presos de la cárcel. Al tercer día, el asistente (alcalde) se vio obligado a pedir ayuda a la nobleza que acabó rápidamente con la revuelta. Los cuatro protagonistas principales fueron ajusticiados a las puertas del Palacio de los Marqueses de la Algaba.