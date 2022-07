La Academia de Medicina de Sevilla cuenta con dos nuevos miembros

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (Ramse) ha celebrado el acto de recepción de dos nuevos académicos correspondientes: los doctores Pilar Pradilla Gordillo, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en Sevilla; y Juan Antonio Bellido Luque, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

¿Por qué soy cirujano de mano? ha sido el título del discurso de Pilar Pradilla, quien fue presentada por el académico de número Jorge Domínguez-Rodiño Sánchez-Laulhé.

La pared abdominal: El gran descubrimiento del cirujano hepatobiliar ha sido el título del discurso de Juan Antonio Bellido, presentado por el académico de número José Cantillana Martínez.

El doctor Carlos Infantes Alcón, presidente de la Ramse ha dado la bienvenida y ha clausurado el acto que ha concluido con la imposición de la medalla académica y la entrega del diploma acreditativo en su condición de académicos correspondientes.

Doctora Pilar Pradilla Gordillo

Natural de Sevilla, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, que actualmente ejerce en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Vithas Sevilla desde 2012 y que compagina con su trabajo en el departamento de Cirugía Infantil de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona desde 2019. Se dedica específicamente a la cirugía de la mano y los nervios periféricos.

Se licenció en Medicina por la Universidad de Sevilla (1972/78), cursó su tesis de licenciatura (1985) y obtuvo el Doctorado en Medicina por la Universidad Sevilla (1988). Completó su formación como especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Virgen del Rocío (1979/82), obtuvo el diploma español en Cirugía de la mano, otorgado por la SECMA (Sociedad Española de Cirugía de la Mano) y cursó el máster en Traumatología del Deporte por la Universidad de Barcelona (2010/11). Becada durante un año por la Fundación Neuro-vascular Argentina y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (1986/87) en Buenos Aires-Argentina (Facultad de Medicina) y becada por seis meses en la Clínica Longeraie de Lausanne (Suiza) y Hospital Cantonal con el doctor Narakas. Cirugía nerviosa periférica, en particular sobre el plexo braquial (1988/89).

Su actividad profesional la ha desempeñado con anterioridad en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (1993/2012), Hospital Alcalá de Henares Madrid (1990/93), Hospital Valle de los Pedroches Córdoba (1986/90), Hospital Virgen de Valme de Sevilla (1982/86), colaboradora del Servicio de Traumatología del Hospital Materno-infantil de las Palmas De Gran Canaria.

Pertenece a las sociedades científicas: Miembro Numerario de las Sociedad Española de Traumatología y Cirugía Ortopédica (SECOT); Miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía de Mano, donde ha desempeñado diferentes cargos en la junta directiva durante 12 años, entre ellos, la Secretaría y la Presidencia (2017/19). Presidenta de la Fundación SECMA (2019/21); miembro numerario de la Sociedad andaluza de Traumatología (SATO); miembro numerario de le Sociedad española de Microcirugía y Miembro Honorario de las Sociedades Científicas de Cirugía de mano en Méjico, Colombia y Ecuador.

Doctor Juan Antonio Bellido

Natural de Sevilla (1971), licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, donde realizó sus estudios de Doctorado. Es especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, experto en Cirugía Mínimamente invasiva digestiva.

Ha ejercido como cirujano digestivo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla (2003/05). En 2005 se trasladó al Hospital de Riotinto (Huelva), donde formó parte del Servicio de Cirugía, con especial dedicación a la cirugía mínimamente invasiva. Ha realizado varios estancias formativas en Francia, Bélgica y Estados Unidos. Desde 2017 forma parte de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

A su labor como facultativo, se añade su faceta como profesor asociado en la Universidad de Sevilla, donde imparte las asignaturas de Fundamentos de Cirugía, Anestesiología y Reanimación. También desempeña su labor como director de diversos cursos de formación docente en técnicas quirúrgicas digestivas mínimamente invasivas impartidas por toda España, Europa y Suramérica.

Forma parte de las siguientes sociedades científicas: Sociedad Española de Cirujanos (AEC), Sociedad Andaluza de Cirujanos (ASAC), Sección de Cirugía Minimamente invasiva e innovación tecnológica de la Asociación Española de Cirujanos (CMI-IT), Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), Sociedad Europea de la Hernia, European Hernia Society (EHS- GREPA), Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad (IFSO) y Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica (European Association for endoscopy Surgery and other interventional techniques, EAES). En su faceta como investigador, es autor de múltiples publicaciones nacionales e internacionales.

La Ramse cuenta actualmebnte 41 académicos de número, 20 académicos honor, seis académicos honorarios, siete académicos de erudición, dos académicos institucionales y 373 académicos correspondientes y cinco académicos correspondientes electos.