"Vamos a 'sacar' la Academia a la calle"

La institución celebra su 322 aniversario bajo el mandado del cardiólogo Carlos Infantes y con el objetivo de dar a conocer su actividad y colaborar más estrechamente con la sociedad

- Acaba de coger las riendas de la presidencia de la Real Academia de Medicina, pero forma parte de ella desde 2004 cuando entró a formar parte como miembro numerario. Conoce bien la institución por dentro...

- Creo que sí. La he podido vivir desde dentro desde hace ya muchos años y también la he seguido otros tantos como correspondiente cuando Juan Jiménez Castellanos era presidente hace más de 30 años. Tengo mucha relación con ella.

- Mucha gente desconoce cuál es la función de la Real Academia de Medicina...

- Esa es justamente la pregunta que me planteé cuando cogí la presidencia. La historia nos dice que las academias eran el máximo centro de conocimiento en el siglo XVII, pero eso fue evolucionando cuando las universidades llegaron a desarrollarse y la docencia se empezó a dar en ellas y se desplazó un poco a las academias que quedaron relegadas a otras cuestiones más de estudios y de análisis. pero el tiempo ha ido evolucionando y las propias universidades también están siendo desplazadas porque lo importante ahora ya no es pertenecer a una universidad sino publicar en revistas de alto prestigio. Pero también esto empieza a ser relegado a raíz de la publicación de artículos con investigaciones que luego se demuestran que no son tan exactos y, además, por el auge de un fenómeno tremendamente peligroso que es el de las redes sociales. Ahora mismo, si un influencer con millones de seguidores da una opinión, por ejemplo, sobre la vacuna del Covid, tiene mayor impacto social que si la da el British Journal. Y ahí es donde yo me pregunto qué debo hacer como presidente de la Academia. Creo que hay que aprovechar que todos sus miembros han sido referentes para la sociedad en algún momento de sus trayectorias profesionales para ponernos por delante de lo que puede pasar y analizarlo y mostrárselo a la sociedad.

- Precisamente esa es una de las líneas maestras de su mandado según ha manifestado desde su llegada a la presidencia, el hacer más abierta a la sociedad la Academia. ¿Cuáles son sus retos?

- La Academia siempre ha tenido las puertas abiertas para que todo el que quisiera venir viniera. De hecho tenemos unas sesiones casi todos los jueves pero que tienen un nivel científico tan alto para el público en general no le es útil. Entonces, lo que hemos pensado es, en lugar de tener las puertas abiertas para que la gente entre, abrir nosotros las puertas, pero para salir a la sociedad. De ahí que estemos haciendo actividades que tengan que ver con aquello que le interesa a la mayoría, como las últimas jornadas sobre lesiones deportivas que celebramos con muy buena acogida. Tenemos que ser capaces de conectar con una sociedad que entienda unos mensajes que, a su vez, sean asequibles para todos. Por ello vamos a salir a los distritos, a los colegios mayores u otras localizaciones que permitan grandes aforos.

- En el 322 aniversario de la Academia y en plena transformación hacia un modelo más abierto, ¿qué líneas diría que se deberían mantener y cuáles necesitan cambiar para lograr ese objetivo?

- La esencia de la Academia no va a cambiar, pero sí va a sumar. Es decir, las reuniones de todos los jueves en los que se debaten temas científicos y que es una de nuestras señas va a seguir existiendo, pero a eso le vamos a añadir todo aquello que sea más útil a la sociedad en general, y no tan útil para nosotros mismos como lo viene siendo, y que nos permita hacernos más visibles.

- En el mundo de la medicina asistencial la presencia de la mujer gana cada vez más terreno, ¿cuál es el papel femenino en la institución?

- En general, y esto no es una crítica, sino un lamento, nos cuesta mucho poder incorporar mujeres. A veces, tropezamos con que la mujer, por la presión que ha sufrido durante tanto tiempo por parte de una sociedad machista, se ha echado unas obligaciones familiares que el hombre no ha querido asumir y eso ha condicionado que muchas de ellas hayan dedicado el tiempo necesario a la vida universitaria o de formación. Y ese es uno de mis deseos, poder llegar al momento en el que contemos con un porcentaje de mujeres que, sin llegar a aquello de la paridad que me parece ya forzar la máquina, pero que tuviéramos un volumen de mujeres importantes.