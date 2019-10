Un hombre de mediana edad ha fallecido este miércoles en Sevilla un accidente de tráfico ocurrido en la autovía de circunvalación SE-30. La víctima se encontraba caminando por la carretera con intención de cruzarla, algo que está completamente prohibido. Fue atropellado por un coche que se dio a la fuga tras el suceso.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la noche de este este jueves a la altura de la salida de Camas, muy cerca del Carrefour de esta localidad. El teléfono de emergencias 112 recibió una decena de llamadas que alertaban del suceso y de que había una persona tumbada en la calzada.

La víctima es un hombre de unos 30 años que no llevaba encima la documentación, por lo que no ha podido ser identificado. Fue atropellado por un coche de color oscuro, posiblemente un Audi A3, que no se detuvo a socorrer a la víctima y continuó la marcha tras el accidente.

La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para tratar de localizar al conductor del vehículo, mientras que se trata de averiguar la identidad de la víctima y qué hacía caminando por la autovía en mitad de la noche.