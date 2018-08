Aire acondicionado para no pasar calor

El mejor remedio para combatir el calor en casa es, sin lugar a dudas, el uso del aire acondicionado. Los ventiladores solo mueven el aire caliente pero no refrescan las habitaciones.

Los aires acondicionados portátiles son una buena elección sino se dispone de mucho presupuesto para instalar aire acondicionado en todas las habitaciones, debido a que ocupan poco espacio y son muy eficaces enfriando. Pero si se dispone de presupuesto, desde tiendas.com recomiendan que se opte por los aires acondicionados convencionales, para evitar estar llevando el pingüino de un lado para otro y perder frío en las estancias que se abandonen cada vez que se traslade a otra estancia.

La compra de un aire acondicionado debe hacerse sin prisas, o si es con ellas, por lo menos sabiendo que lo que se está comprando cubre las necesidades que se tengan, no comprar de menos (porque se pasará calor en alguna estancia) ni de más (el consumo es excesivo y se estará desperdiciando recursos y dinero). Por ello, María José Capdepón CCO de tiendas.com recomienda "no hacer la compra cuando estemos sufriendo una ola de calor ni dejarlo para entrado el verano, porque estaremos ansiosos de llevárnoslo a casa y no repararemos en aspectos importantes y esenciales a tener en cuenta".

Características y tipos de aire acondicionado

En el mercado existe una gran variedad de aires acondicionados y es difícil saber, de entrada, cuál es el que mejor se adapta a las necesidades específicas de cada consumidor, encontrarlo siempre al mejor precio y con las mejores marcas del mercado como Toshiba, Fujitsu, Carrier, LG, puede ser misión imposible...

Se deberá escoger la categoría según cada necesidad: aire acondicionado 1x1, 2x1, 3x1 o incluso aire acondicionado 4x1. Y si lo que se necesita es portabilidad, entonces no hay que olvidarse de consultar la categoría de aires acondicionados portátiles de tiendas.com y comparar precios. Seguro que entre las ofertas que tienen se encuentra el equipo que encaja en la estancia que el consumidor necesita. En función del tamaño de la estancia que se necesite enfriar, se necesitará mayor o menor potencia. En el mercado existen diferentes tipos de aire acondicionado:

Aire acondicionado de ventana. También vulgarmente conocido como "unitario". Todos los componentes necesarios se encuentran dentro de la caja, motivo por el cual se ahorra espacio. Es de fácil colocación, pero hay que tener en cuenta que se necesita un hueco en la pared o una ventana en la que montarla. Es el tipo más usado en las oficinas.

Aire acondicionado portátil. Se coloca en el suelo. Tiene una manguera, que sirve para expulsar el aire caliente al exterior a través de una ventana. Al igual que el aire acondicionado de ventana, este equipo mantiene el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador en una caja compacta. Es un poco más ruidosa que las demás máquinas, sin embargo es ideal para a los periodos de vacaciones, por su fácil transporte.

Aire acondicionado split o multisplit. Es el que recomienda tiendas.com, y este sistema contiene dos paquetes: el externo, que incluye la válvula del compresor y el condensador, y el interno, que incluye la bobina de evaporación o de enfriamiento y el ventilador de refrigeración. Siendo el más vendido por ahorrar energía, espacio y por ser el más silencioso.

Aire acondicionado central. Es ideal para edificios en las que todas las salas necesitan de acondicionamiento. Con ayuda de un compresor de gran capacidad, ahorra dinero si lo que se busca es refrigerar grandes espacios sin el molestoso ruido.

Aspectos a tener en cuenta

Los aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un aire acondicionado son muy diversos y personales, por ello, en tiendas.com se han centrado en estos siete aspectos básicos que se detallan a continuación, que según las estadísticas de búsqueda obtenidas y las múltiples opiniones de los consumidores son más relevantes. Los aires acondicionados suelen estar divididos en dos unidades, una externa que como su nombre indica estaría situada en el exterior de la estancia que es la que básicamente extrae el aire caliente y lo cambia por aire frío que entrará en la estancia (a groso modo) y una interna que será la encargada de distribuir ese aire frío que se ha generado. Y se debe tener en cuenta que, por cada estancia que se quiera enfriar, debe ir un aire acondicionado compuesto por dos unidades (la externa y la interna) y que la suma de estos dos se suele llamar comúnmentesplit. Y si las estancias o habitaciones son grandes igual se debe optar por un muti split, por ejemplo, si se dispone de un salón grande, se deberá instalar varios para mantenerlo frío.

No se debe pretender enfriar una estancia y que el aire frío llegue al resto de las estancias. De modo, que si se tiene una casa con tres habitaciones, salón, cocina y baños, debe instalarse uno (o los split necesarios por cada una) por cada habitación, salón y cocina. Generalmente no se suelen instalar en los baños, pero esto siempre va a gusto del consumidor.

Si se vive en una comunidad de vecinos, importante consultar antes si está permitido instalarlos en las viviendas, ya sea al presidente o al administrador de la comunidad, no vaya a ser que no se pueda y se tenga que devolver el aire acondicionado después de haberlo comprado.

Importante tener en cuenta el nivel de ruido del aire acondicionado, este es uno de los aspectos a tener bastante en cuenta y que marca diferencias en los precios de los split, por ello, la recomendación más generalizada es la de 20 o 25 dB como intervalo a tener en cuenta, para que el ruido no moleste en horas de descanso ni moleste a los vecinos, si se da el caso que los tengan cerca del aire acondicionado exterior. Así se evitarán situaciones incómodas.

Las frigorías, (símbolo: fg) es la unidad de energía informal para medir la absorción de energía térmica, deberían estar de media entre 100- 150 frigorías por m2 sobretodo si en la casa, la estancia, la oficina, etc, el sol impacta de forma directa o la calienta de forma continua provocando que las paredes se recalienten en exceso.

En cuanto al consumo, asegurarse que sea clasificación energética A, si se quiere tener el consumo más eficiente y si es Inverter, sistema que permite mantener una temperatura constante en lugar de enfriar la habitación a golpes de aire frío, son mejores aunque en principio incrementen el precio del producto en dos o tres años se habrá amortizado con creces.

Antes de comprar el aire acondicionado desde tiendas.com aconsejan que se aseguren de tener bien acondicionada la estancia, para no tener fugas de aire frío y perder efectividad, como por ejemplo, ventanas bien selladas por donde no entre el calor ni se escape el aire frío. Además ello, revertirá también en la factura de la luz, que se verá incrementada más de lo que debería. Y pensar bien dónde se coloca el aire acondicionado, porque funcionan con termostato y su ubicación es importante. Como extras se debería tener en cuenta si se va a utilizar con mando a distancia, si se integra con el sistema de domótica de la estancia...

Recomendaciones para un consumo inteligente

Para las personas que se preocupan por el planeta, se debe tener en cuenta que la temperatura más adecuada para enfriar las estancias durante el verano o épocas de más calor se sitúa entre los 22 y los 25 grados, con un nivel de humedad que oscile entre el 45% y el 60%. Y en invierno o los meses más fríos se recomienda que se rebaje entre 21 y 23 y que la humedad esté entre el 40% y el 50%. Por otro lado, se aconseja que la diferencia entre la temperatura externa y la interior nunca supere los 12 grados, por el choque térmico que podría provocar el pasar de un ambiente a otro.

Si se tiene el aire acondicionado encendido durante todo el día, se puede reducir su consumo cerrando las puertas y las ventanas cuando este en funcionamiento, para evitar que el frío se disperse y se vaya por los pasillos o a las habitaciones que se utilicen menos. Es recomendable mantenerlos limpios, y como norma general se aconseja limpiar los filtros del split un par de veces por temporada. Estos son sencillos de extraer y se pueden aspirar o lavar con agua. Pero para los filtros de conducto, la tarea es algo más complicada, ya que normalmente están colocados en el falso techo. En este caso, con quitar la suciedad solo una vez por temporada será suficiente, y siempre es recomendable guardar y sobretodo leer los manuales de uso que vienen con las máquinas y nos proporcionan instrucciones sobre como desmontarlos y limpiarlos correctamente.

Si el aparato deja de funcionar correctamente avisar al técnico para que lo revise y arregle, muchas veces se descargan y es necesaria una recarga para que vuelvan a funcionar correctamente.

Es interesante complementar el uso del aire acondicionado con otras prácticas o sistemas adicionales para reducir la temperatura interna de las estancias. Como ejemplo de buena práctica, se puede ventilar en las horas más frescas del día, complementar las estancias con toldos, persianas o pérgolas. No usar los electrodomésticos que producen calor, horno o plancha, en las horas más cálidas del día, y procurar alternar el uso del acondicionamiento con ventiladores, que son más económicos, tanto de techo como de pared. Combinando estas medidas adicionales con el aire acondicionado, según recientes estudios realizados por los fabricantes de aire acondicionado, podemos ahorrar hasta un 25% en el consumo de aire acondicionado.

Importante también guardar la garantía del aparato del aire acondicionado con el ticket de compra, por si lo necesitamos más adelante.