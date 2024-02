El alcalde avisa que es "imposible" mantener la Plaza de España con el IBI de los sevillanos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha justificado este lunes su propuesta de cobrar una entrada a los visitantes de fuera de la provincia por entrar en la Plaza de España en que "imposible" mantener este monumento con el IBI de los ciudadanos y ha pedido a las administraciones "afectadas" un convenio para poner en marcha esta iniciativa.

En declaraciones a los periodistas tras asistir a un acto en la ciudad, Sanz ha dicho que Sevilla es la ciudad con el casco histórico más importante de España y uno de los más "imponentes" de Europa y resulta "imposible" mantenerlo con el IBI de los sevillanos, a lo que hay que sumar, según ha destacado, los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos.

Sanz ha explicado que este problema de "infrafinanciación" es común a todos los municipios, y ha puesto como ejemplo que Bruselas es una ciudad que tiene 1,5 millones de personas, el doble que Sevilla, y sin embargo el presupuesto de la capital belga es de 7.000 millones de euros, frente a 1,2 millones con el que cuenta la ciudad andaluza.

"Con este problema de infrafinanciación, conservar y mantener el casco histórico más importante de España es muy complicado", ha recalcado Sanz, quien ha subrayado el espacio "emblemático" que supone la Plaza de España y que en 2029 se tiene que conmemorar el aniversario de la Exposición del 1929. El objetivo del Gobierno municipal es que el espacio de la Plaza de España llegue a esa conmemoración en unas "condiciones perfectas" para que sea la estrella de esta conmemoración.

Manteros, destrozos...

Ha agregado que invitaría hoy a los ciudadanos a que paseen por este monumento, donde podrán ver la presencia, entre otros, de manteros o comprobar la situación de la balaustrada, de forma que ha advertido de que "si alguien piensa que un espacio emblemático como éste se puede mantener y llegar a esa celebración solo con el IBI de los ciudadanos...".

Lo que plantea el Gobierno municipal es firmar un convenio entre las administraciones "afectadas" en el que se establezca una entrada a la Plaza de España por la que tendrán que pagar los visitantes de fuera de la provincia de Sevilla. Según los cálculos del Ayuntamiento, si el 80% de los cuatro millones de visitantes de Sevilla acude a esta Plaza y se les pide 3 ó 4 euros por la entrada, da una cantidad para un servicio de vigilancia 24 horas y crear un taller de restauración.

En la actualidad se destinan 100.000 euros al mantenimiento de la Plaza de España y Sanz se pregunta quién se puede creer que con esta cantidad se puede mantener este monumento, por lo que ha pedido "responsabilidad" a los que critican esta medida y que no se haga "demagogia" y que los partidos políticos "aparquen" los intereses particulares.

"Pensemos en que este espacio emblemático tiene que ser la estrella de la conmemoración de la Exposición del 29", ha recalcado el alcalde. Ha insistido en que el PSOE utiliza la "demagogia" contra una medida que solo pretende establecer un servicio de vigilancia y uno de restauración permanente a las tareas de mantenimiento que necesita la plaza.

Sugiere al Estado una partida de cinco millones

Sanz confía en que la administración central acepte la propuesta, aunque ha precisado que igual el Gobierno central prefiere, por el contrario, enviar una partida de 5 millones de euros para mantener la Plaza de España y así "no hace falta convenio ni cobrar la entrada". "Desgraciadamente, el mantenimiento de esta plaza no se puede sufragar solo con el IBI de los sevillanos, solo con el presupuesto de una ciudad, que como todas las capitales españolas, está infrafinanciada", ha apuntado Sanz.

Ha destacado que todos los fines de semana hay "actos vandálicos" en la Plaza porque no tiene control y no está bien cerrada, por lo que se ha preguntado si hay alguien que no quiere poner fin a este vandalismo, y si lo que hay que hacer es "rodear la plaza con el Ejército".

Ha apuntado que esta propuesta no es incompatible con la 'tasa turística' y ha insistido en que este es otro debate, en el que él está de acuerdo en que se aplique siempre que lo pida el sector, se negocie con él quién lo recauda, y se trate de una tasa finalista, de promoción exterior de la ciudad, que repercuta en el sector turístico y que una parte vaya a la rehabilitación del casco histórico.