Los ingenieros técnicos industriales de Sevilla se han dado cita para analizar el progreso de la economía circular en Andalucía en el encuentro NETCogitise 2023. Bajo el lema Ingeniería para la economía circular, se ha desarrollado la quinta edición de este encuentro anual que ya se ha convertido en la gran cita de la ingeniería técnica industrial de Andalucía, ya que, cada año, aglutina a profesionales de la ingeniería, grandes empresas, representantes de las administraciones públicas, universidades y estudiantes; por lo que se define como un gran espacio para el networking y establecimiento de sinergias.

NETCogitise 2023 se ha desarrollado en el Espacio Exploraterra de la Fundación Nao Victoria, donde los asistentes han conocido las posibilidades de emprendimiento que ofrece la economía circular y qué proyectos están desarrollando empresas punteras de ingeniería en este ámbito.

El encuentro ha sido presidido por Ana María Jáuregui Ramírez, Decana de COGITISE y vicepresidenta de COGITI, quien destacado como “alcanzar los objetivos de economía circular propuestos por la ONU requiere del papel esencial de la ingeniería, para el desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes que den respuesta a los desafíos actuales de nuestra sociedad”. Así mismo, la decana de Sevilla ha querido subrayar que “La implantación de la economía circular es un cambio de modelo productivo y de consumo que tiene que pasar necesariamente por un cambio de consciencia a nivel personal y de normativa a nivel global. Por ello, requiere de la coordinación de todos los agentes involucrados”.

Por su parte, Mario Muñoz-Atanet, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha destacado la economía circular engloba y vincula a toda la sociedad y a todos los sectores productivos, “pero la ingeniería tiene una especial relevancia dado que somos grandes transformadores de recursos, ya sea en construcción de obra civil, edificación o instalaciones industriales, así como en la movilidad, el transporte y la logística”.

Y es que, como ha explicado el viceconsejero, “aunque pueda parecer una moda no lo es”. “La sostenibilidad debe prevalecer en el desarrollo de todas las políticas de las administraciones central, autonómica y local, y precisamente así lo hace la Ley de Economía Circular de Andalucía, que ha sido una de las primeras en aprobarse y con un contenido completo”, ha subrayado.

El evento también ha contado con la participación del delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez, y de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, María López Sanchís, quien, en su intervención ha expuesto las líneas generales de la política en materia de economía circular del Gobierno andaluz, haciendo un especial hincapié en la aprobación de la Ley de Economía Circular de Andalucía, que entró en vigor el pasado 1 de mayo, la normativa “más completa y avanzada” de todo el país, y que está contando con todos los sectores implicados para su desarrollo, entre ellos, los técnicos industriales.

López Sanchís ha explicado que en Andalucía se está implantando un nuevo modelo circular, que se afianza en una nueva forma de producir, de comercializar y de vivir, sustentado en dos ejes fundamentales: la regulación normativa para dar un marco legal a empresas e instituciones; y un paquete de medidas y actuaciones concretas acompañadas de inversiones reales para hacer efectivo el modelo circular.

NETCogitise 2023 con tres mesas redondas de trabajo, la primera de ellas ha versado sobre Economía Circular en las Infraestructuras y la Construcción. Ha sido moderada por Juan Aguilera, gerente de Gaesco; y ha contado con la participación de Ernesto Sánchez Rodríguez, director de desarrollo de Hidralia; Jesús Ortega Ortega, responsable del área de prescripción técnica en DAIKIN AC SPAIN SA de las zonas de Sevilla-Huelva y Cádiz; José María Flores, consejero delegado y director general de Cactus Energy; y Pedro Antonio Mesa Cañero, responsable del canal de Promotoras y Arquitectos zona sur en Schneider Electric.

La segunda mesa ha analizado la Economía Circular en el Transporte y la Logística con Ana Llopis, presidenta ejecutiva de Grupo Llopis; Daniel García Lázaro, socio y director general de Ecoterrae; Eduardo Galindo Carbajo, jefe de producción de Renault Group; Pedro Caraballo

Bello, director gerente de GSA Servicios Ambientales; y Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria como moderador.

La última de las mesas a abordado la temática de la Economía Circular en la Industria. Un debate moderado por Francisco Javier Ramírez, director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, y con la participación de Benigno López, jefe de la división de medio ambiente de EMASEA; Elena Iglesias, general mánager de Éxxita Be Circular; Javier Ruiz, director de Operaciones en SURUS; José Caraballo Bello, consejero delegado Aborgase; y Rafael Castillo, proyect manager de CTA.

Además de las mesas redondas, NETCogitise 2023 ha contado con una amplia zona expositiva en la que se han dado cita empresas como Aborgase, Cactus, Caja de Ingenieros, Coto, Kuviotech, Schneider Electric, Endesa, Mupiti, GSA Servicios Ambientales, Daikin aerotermia, Ecoterrae y Sabadell.

PREMIOS COLEGIADO DE HONOR Y MARTÍNEZ MONTAÑÉS

Los Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla entregan también esta noche sus máximos galardones en el marco de su cena anual, que también se desarrollará junto a la Torre del Oro, en el Espacio Exploraterra.

De esta manera, Grupo Argenia, recibe el premio Martínez Montañés, máxima distinción de la Ingeniería Técnica industrial en Sevilla, como reconocimiento al fomento del empleo de esta empresa de ingeniería sevillana con 20 años de trayectoria. Grupo Argenia desarrolla servicios de arquitectura, ingeniería de instalaciones, estructuras y consultoría ESG, sostenibilidad y bienestar en edificación, en sectores como el industrial, logístico, hotelero, asistencial y retail y se encuentra en plena expansión internacional.

Además, en esta gala, Éxxita Be Circular será nombrado Colegiado de Honor. Éxxita Be Circular es una empresa tecnológica sevillana líder en la gestión integral e inteligente del ciclo de vida de los recursos. Presenta capacidad operativa en más de 60 países de los cinco continentes gracias a sus más de 140 empleados y su amplia red de partners. Éxxita Be Circular recupera una media de 500.000 dispositivos al año gracias a la optimización y gestión del proceso a través de herramientas propias de inteligencia artificial, big data, y análisis predictivo que permiten ofrecer al cliente el mejor servicio a la vez que se apuesta por la economía circular.

Sobre COGITISE

El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE) es una institución de referencia en la ciudad. Representa a los profesionales de este amplio sector de trabajo que desarrollan su labor en el ámbito empresarial, administración pública, docencia o el ejercicio libre de la profesión. En la actualidad, COGITISE cuenta con alrededor de 3.500 colegiados siendo así el colectivo de ingenieros más numeroso en Sevilla.