El Espacio se convierte en protagonista de la Escuela de Ingeniería de la US

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US) ha acogido este lunes una Jornada del Espacio, que con formato de mesa redonda ha reunido a diversos expertos en el sector para responder a las preguntas más elementales sobre la investigación que se desarrolla en este centro sobre el ámbito aeroespacial.

Las jornadas se celebran en el contexto del encuentro informal ministerial de Competitividad del Espacio, que reúne en Sevilla este martes a los ministros competentes en la materia de la Unión Europea, para tratar sobre qué medidas deben adoptarse para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios basados en el espacio. Dicho encuentro se incluye en las actividades a desarrolar con motivo de la Presidencia de España en el Consejo de la UE

La encargada de abrir el acto ha sido Maria Cruz Arcos Vargas, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla y del Europedirect Sevilla, quien ha explicado la necesidad de una política europea del Espacio y su actual encuadre en la UE. En este sentido, ha comparado el mundo del Espacio con el de los fondos marinos, “hasta que no se tuvo la capacidad de acceder a ellos, no se vio la necesidad de legislar sobre los mismos. Ahora podemos acceder al Espacio y es urgente que la legislación esté desarrollada” ha declarado. Arcos Vargas preside actualmente el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y es profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la US.

Cuatro grupos de investigación

A continuación, se ha presentado la actividad de cuatro grupos de investigación de la ETS de Ingeniería de la US. El primero de ellos ha sido el liderado por Federico Paris Carballo, catedrático de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Hispalense desde 1982. En su intervención, el profesor París ha detallado la problemática que presentan ciertos materiales usados en el espacio, con especial énfasis en los Materiales Compuestos de Fibra de Carbono, así como los requisitos que deben cumplirse en estructuras aeroespaciales.

Desde su experiencia como cofundador de Teams, ha narrado también lo que supone hacer transferencia de tecnología en este sector a través de una spin-off de la US. Paris Carballo ha expresado que “el Espacio puede beneficiarse de nuestras aportaciones haciendo uso de los materiales sobre los que ensayamos para aligerar cargas y asegurarnos de que tienen la suficiente resistencia”. “Por otro lado, los investigadores tenemos una función pedagógica, al abrir el mundo del Espacio a los niños que serán los futuros profesionales del sector. Ahí también tenemos una gran responsabilidad y una capacidad de aportar” ha declarado.

A continuación, José Manuel Quero Reboul, catedrático de Ingeniería Electrónica de la US, ha contado su experiencia de más de 30 años como investigador, tiempo en el que ha participado en varias misiones espaciales y el desarrollo de varias cargas científicas. Entre otros trabajos, ha destacado la misión Cepheus en la que lideró el consorcio donde se construyó el primer nanosatélite desarrollado en Andalucía.

Reducción de costes

Quero Reboul ha destacado también la revolución que se vive en la actualidad en el sector espacial y las oportunidades tecnológicas que están surgiendo. “El acceso al Espacio se ha liberalizado, podemos decir que ha llegado la democratización al sector, todo ello gracias a la reducción del peso y de los costes respecto al pasado que supone lanzar un satélite hoy día al Espacio. Este paso, ha permitido que desde nuestros centros podamos trabajar en este ámbito y veamos nuestra tecnología en la órbita terrestre”, ha expresado.

Por su parte, Rafael Vázquez Valenzuela, catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la US, y profesor de Mecánica Orbital y Dinámica de Vehículos Espaciales los últimos 16 años en la ETSi, ha intervenido para describir la evolución de la docencia e investigación del grupo de Ingeniería Aeroespacial de la ETSi, así como las líneas de investigación actuales y las colaboraciones con empresas, agencias y otras universidades claves en el sector.

Vázquez Valenzuela ha aseverado que “las previsiones del volumen de lo que se va a lanzar al Espacio da escalofríos, por lo que contar con tecnología que evite la colisión de satélites, como la que desarrollamos en la ETSi es fundamental, así como una normativa internacional”.

La cobertura legal

Finalmente, Rogelio Palomo Pinto, profesor de Sistemas Electrónicos para Aplicaciones Aeroespaciales durante los últimos 8 años en la ETSI, ha sido el encargado de cerrar la exposición sobre la investigación multidisciplinar en el ámbito aeroespacial. Palomo Pinto ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de dar una cobertura legal al sector que acoja a todos los países y profesionales asegurando que “la guerra en el Espacio ya se está produciendo, por lo que urge que instituciones como la ONU establezca una normativa común para un uso no solo militar, sino civil. El Espacio es un recurso económico y las grandes potencias se lo están disputando desde hace ya algún tiempo”.

Por su parte, Esperanza Caro Gómez, directora gerente de la Corporación Empresas Municipales de Sevilla, ha narrado cómo se consiguió situar la ciudad de Sevilla como un referente en temas de espacio y cuál fue la estrategia seguida como ciudad para conseguir que la Agencia Espacial Española se localizará en la capital andaluza. “Es la historia de un éxito colectivo, el que todos han contribuido, la ETSi, la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Estado, etc. Además, es necesario destacar, entre todos, la figura de alguien de esta Escuela que ha sido fundamental para que hoy en día Sevilla sea la sede de la Agencia Espacial Española, y no es otro que el Catedrático de Ingeniería Energética, Carlos Gómez Camacho”.