Antonio Gallego, galardonado como “Sevillano del Año” por el Rotary Club de Sevilla

La distinción que cada año otorga Rotary Club de Sevilla bajo el nombre de Sevillano del Año ha recaído en esta edición de 2022 en el empresario Antonio Gallego Jurado, director general de MIGASA y presidente de Grupo Ybarra Alimentación. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club sevillano y en palabras de su presidenta, Carmen Fernández,se entrega “como reconocimiento a sus más de 40 años de trabajo ininterrumpido en el sector del aceite de oliva, así como por su aportación constante y anónima en la ciudad a aquellas personas e instituciones que en alguna ocasión han necesitado de su colaboración benéfica para cualquier tipo de ayuda social”.

Antonio Gallego, junto a su dimensión como empresario, es Académico de Honor de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Ante el comunicado de este galardón ha manifestado que “este reconocimiento no hubiera sido posible sin el apoyo de la familia, la natural y la ampliada, formada por todas las personas que han dado lo mejor de sí mismas con su compromiso y buen hacer en cada uno de los proyectos empresariales y personales en los que me he implicado: a todas ellas les doy las gracias”.

El galardón se entregará en una cena benéfica que se celebrará el próximo 30 de septiembre a las 21:00 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Los beneficios de este evento irán destinados, en esta ocasión, a una institución religiosa dedicada por y para los pobres y que desarrolla una gran labor en la sociedad sevillana.

El “Sevillano del Año” es el galardón más importante que concede el Rotary Club de Sevilla. Fue instaurado en 1981 para reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como su labor en beneficio y promoción de la sociedad.

Rotary Club de Sevilla es el club decano de los clubes rotarios existentes en Sevilla. Su fundación data del 9 de junio de 1927, siendo en aquel momento el tercer club rotario que aparece en España. Aunque desapareció durante la Guerra Civil, volvió a refundarse en 1979. Se trata, por tanto, de unos de los clubes más antiguos dentro de la estructura rotaria española, así como el decano de la ciudad de Sevilla. Pertenecen al club personas físicas mayores de edad y con vocación de servicio, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad u opinión. Realizan sus reuniones cada lunes en el hotel Barceló Renacimiento.

Rotary Internacional, entidad a la que pertenece el club sevillano, es una organización humanitaria, cuya fundación data de 1905, integrada por personas de negocio y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas éticas en todas sus actividades y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. Cuenta con más de 1.400.000 socios, afiliados en más de 46.000 clubes rotarios en más de 200 países y áreas geográficas.