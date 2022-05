IU denuncia una tala indiscriminada de más de 200 árboles junto al Estadio Olímpico

El portavoz de la coalición IU-Podemos, Daniel González Rojas, junto a miembros de la plataforma Salva tus árboles Sevilla han podido comprobar in situ el “arboricidio” producido coincidiendo con la final de la Copa del Rey, cuando se han eliminado todos los árboles vivos, en torno a doscientos, que había en la banqueta izquierda de la corta de la Cartuja entre Isla de Tercia y el puente de la Corta; una vegetación que provenía de la plantada al crearse el gran aparcamiento para turismos de la Exposición Universal hace 30 años y en unos terrenos que se encuentran en el término municipal de Sevilla y en el término municipal de Santiponce.



Rojas ha denunciado esta situación y ha anunciado que “pedirá explicaciones al Gobierno municipal” en la próxima Comisión de Control del Ayuntamiento ya que “las talas no tienen fichas de apeo públicas, por lo que mucho nos tememos que se haya hecho sin ningún tipo de autorización”.



“Mal empieza el anillo verde prometido por el gobierno municipal si se hacen desaparecer más de 200 árboles de una tacada en lo que podría ser un espacio verde espléndido para el disfrute de sevillanos y sevillanas” ha señalado el portavoz municipal, quien recoge la denuncia de `Salva tus árboles´ al respecto.



Así mismo Rojas ha destacado que según la información recabada por IU, dentro del proyecto ECity para el parque tecnológico de la Cartuja se pretende crear una planta fotovoltaica a lo largo de esta banqueta, desde Isla de Tercia hasta el puente del Patrocinio; “es decir, en plena fachada urbana de la ciudad de Sevilla y sobre unos suelos que está planificado (según el POTAUS y el PGOU de Sevilla) que formen parte de un parque metropolitano”.



“Se trata de un arbolado procedente de las alineaciones que se colocaron transversal y longitudinalmente para señalizar las vías principales de distribución de los citados aparcamientos de la Expo'92”- destaca Daniel González Rojas- “y tras haberse producido este arboricidio hace poco, aún existen árboles en el resto del terreno, por lo que entendemos primordial que las empresas y/u organismos promotores de la actuación que en el diseño del parque fotovoltaico se respeten estas plantaciones y que, es más, se vuelvan a completar las marras existentes en dichas alineaciones”. De esta forma, desde IU entendemos que no se afectaría significativamente el rendimiento fotovoltaico, incluso se mejoraría la limpieza de los paneles al retenerse polvo por el follaje, se minoraría el impacto paisajístico de semejante instalación en sitio tan expuesto y señalado.



Así, Rojas finalizaba señalando que “queremos conocer qué explicaciones da el Gobierno de Antonio Muñoz a lo que ha sucedido con estos árboles; si se solicitó por parte de la empresa o el organismo que realizó la tala la aprobación de dicha tala al Ayuntamiento de Sevilla; y sobre todo, mirando al futuro, si se le ha indicado a la empresa fotovoltaica que respete esos árboles en el proyecto de instalación de placas y vuelvan a completar las líneas que faltaban de esta arboleda que durante la Expo señalizaban los caminos principales por donde se distribuían los aparcamientos”.