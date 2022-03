Automovilistas Europeos califica de “decepcionante” la nueva ley de Tráfico

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha calificado de “absolutamente decepcionante” la última reforma de la ley de Tráfico, que entró en vigor el pasado 21 de marzo, por no abordar aspectos necesarios en el adelantamiento, en las infracciones por el uso del móvil y del cinturón de seguridad, y por dejar fuera una regulación clara para los patinetes en todo el territorio nacional. Su mayor crítica es que se haya eliminado la opción de rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad para adelantar, medida que considera “un sinsentido y un disparate por generar un mayor riesgo”.

Uno de los aspectos positivos que tiene la ley es que, a partir de julio de 2022, se incorporan dispositivos antiarranque cuando el conductor de un transporte de mercancías o de viajeros ha bebido

De la nueva norma elogia que se unifique en dos años el periodo para recuperar los puntos perdidos del carné, si en este tiempo no se cometen infracciones, y que se dé más seguridad a los ciclistas para que no resulten afectados por los adelantamientos, aunque lamenta que no se regula con claridad cómo deben circular los ciclistas en carretera: si en paralelo o en pelotón.

Velocidad en los adelantamientos

Sobre el fin de la posibilidad de rebasar la velocidad en 20 kilómetros por hora para adelantar, Automovilistas Europeos Asociados advierte de que este cambio obliga al Ministerio a “modificar la señalización en dos de cada tres kilómetros de carreteras convencionales (en España hay 160.000 kilómetros de carreteras convencionales)” y avisa de que esta reforma “va a convertir en infractor a miles de personas”.

Desde hace 58 años los ingenieros de caminos diseñaron y señalizaron esas carreteras con esos criterios porque desde el primer momento se estableció en la normativa española el margen de rebasar la velocidad máxima en carreteras convencionales

Arnaldo explica por qué hay que cambiar la señalización donde antes se permitía el adelantamiento. “Donde hasta ahora estaba permitido el adelantamiento, si se reduce la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos, estos van a necesitar más espacio para adelantar, con lo cual no puede usted mantener la señalización que indica que aquí se puede adelantar, porque no es verdad, no se cumplen esas condiciones”.

Y abunda en por qué se va a convertir en infractor a miles de personas. “Un automovilista cuando toma la decisión de adelantar tiene en cuenta todos los factores; lo que menos está pensando es a qué velocidad tengo margen o no porque lo que quiere es que la maniobra dure lo menos posible”, señala.

El Gobierno aduce que ese margen de 20 kilómetros por hora es una “excepción que no existe en ningún país de nuestro entorno”, a lo que Arnaldo responde que ese margen tenía una explicación lógica y que no hay ningún informe técnico que sustente eliminarlo.

“Nosotros sí tenemos informes técnicos que avalan que este cambio es negativo. Hay que remitirse a 1974, cuando en España se establecieron los límites genéricos de velocidad en las carreteras con motivo de la crisis del petróleo. Desde hace 58 años los ingenieros de caminos diseñaron y señalizaron esas carreteras con esos criterios porque desde el primer momento se estableció en la normativa española el margen de rebasar la velocidad máxima en carreteras convencionales. Esos 20 kilómetros de más en que se rebasa la velocidad no es caprichoso. Era la velocidad que los ingenieros de tráfico consideran adecuada para que la maniobra de adelantamiento, que es la más peligrosa que tiene la conducción al tener que invadir el sentido contrario, dure el menor tiempo posible”.

“En el uso del móvil se podía haber establecido que los teléfonos vinieran de fábrica con un sistema que detecta cuando el usuario está en movimiento; el teléfono pasaría a modo avión por defecto y dejaría de funcionar”

Y Arnaldo añade que conforme a ese factor de permitir más velocidad para que la conducción durara el menor tiempo posible se señalizaron las carreteras teniendo en cuenta también la longitud de los vehículos.

“Todos esos factores los que ha tenido en cuenta el ingeniero de caminos que señaliza la carretera porque hay una norma técnica, poco conocida en España, que establece la distancia mínima de visibilidad en los adelantamientos, que determina en qué tramos de carretera hay que señalizar con una prohibición de adelantamiento, bien con marca vial o señales verticales, porque hay curva o cambio de rasante”, explica.

“Desde hace 58 años se ha señalizado con estos criterios de distancia mínima de visibilidad. La consecuencia de eliminar el margen de 20 kilómetros por hora es que, si se han alterado todos esos factores, los criterios que determinan la señalización de carreteras en cuanto a los adelantamientos no se cumplen y habrá que cambiar las señales”

Arnaldo asegura que en Europa también existe el criterio técnico de la distancia mínima de visibilidad.

Teléfono móvil y cinturón

Sobre los cambios en la ley que endurecen la pérdida de puntos por el uso del teléfono móvil y por no usar el cinturón de seguridad, Automovilistas Europeos opina que las sanciones no van a resolver el problema.

Arnaldo recalca que se podían haber combatido esas infracciones con tecnología, no con más multas. “En el uso del móvil se podía haber establecido que los teléfonos vinieran de fábrica con un sistema que detecta cuando el usuario está en movimiento y entonces el teléfono pasaría a modo avión por defecto y dejaría de funcionar”. Ahora es el usuario el que tiene que activar el modo avión, mientras que la propuesta los Automovilistas Europeos es que por defecto se active el modo avión y solo pueda ser desactivado manualmente en el caso de que el usuario vaya a desplazarse en otro medio de transporte que no sea su propio vehículo.

Lo mismo ocurre con el cinturón de seguridad. En la actualidad, si no te pones el cinturón en todos los vehículos se activa un tono molesto. “Pero es que los fabricantes pueden ir a más. Ya no solamente hablamos de que se active este sonido de alerta, sino que se puede impedir que el conductor pueda arrancar el vehículo, y eso no es ciencia ficción”.

“Y no es ciencia ficción porque uno de los aspectos positivos que tiene la ley es que, a partir de julio de 2022, como medida impuesta por la Unión Europea, se incorporan dispositivos antiarranque cuando el conductor de un transporte de mercancías o de viajeros ha bebido. Eso es seguridad: evitar las situaciones de peligro. Eso está contemplado en la reforma de la ley y es positivo”.

Patinetes

Otro aspecto que, según Automovilistas Europeos, se ha dejado sin regular en la modificación de la ley pese a su importancia es acabar con “el reino de Taifas” en que se ha convertido la seguridad vial en España en lo que respecta a los patinetes eléctricos. “Hace falta una norma clara para todo el territorio nacional”, señala.

Arnaldo elogia que el fiscal de Seguridad Vial de Andalucía haya puesto el dedo en la llaga al criticar que cada ayuntamiento tenga una regulación diferente para los patinetes

Cree que se tenía que haber incluido en la ley la regulación de los vehículos de movilidad personal (patinetes): a qué edad se puede circular, la obligatoriedad o no se usar casco, la autorización o no que necesitan para circular, si hay que contratar un seguro obligatorio. “Aquí se ha dejado una vez más a los ayuntamientos para que cada uno regule la cuestión”, protesta. Estos aspectos están regulados en varias órdenes e instrucciones de la DGT, pero no en una ley.

Arnaldo elogia que el fiscal de Seguridad Vial de Andalucía haya puesto el dedo en la llaga al criticar que cada ayuntamiento tenga una regulación diferente para los patinetes.

Carné por puntos

Otra crítica de Automovilistas Europeos apunta a que no se han resuelto adecuadamente las disfunciones que desde 2006 tiene el carné por puntos. “El carné por puntos nació con muchos fallos que se han ido parcheando a lo largo de este tiempo. Había muchas cuestiones que tendrían que haberse resuelto y creíamos que con esta reforma se iban a resolver”, afirma.

Tampoco se ha resuelto legalmente la cuestión del conductor que ha perdido todos sus puntos y puede seguir conduciendo

Por ejemplo, no se aplica la pérdida de puntos a conductores extranjeros o turistas cuando cometen una infracción. Tampoco se ha resuelto legalmente la cuestión del conductor que ha perdido todos sus puntos y puede seguir conduciendo porque la pérdida del derecho a conducir no es automática cuando se le agotan los puntos, algo “inaudito”, protesta. “Utilizando el símil del fútbol, es como si a un jugador se le saca la tarjeta amarilla porque juega sucio, comete faltas y no cambia su actitud, y se le saca la tarjeta roja porque sigue pegando patadas pero le dejan seguir jugando en el campo de juego”.