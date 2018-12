El PP se opondrá al presupuesto municipal porque Espadas ya incumple el 75% del pacto de este año

El PP se opondrá frontalmente al proyecto del presupuesto municipal para 2019 presentado por el gobierno del PSOE. ¿La razón? El portavoz popular y candidato de su partido a la Alcaldía, Beltrán Pérez, tiene muy claro que su grupo no puede dar el visto bueno a las cuentas previstas por los socialistas dirigidos por el alcalde Juan Espadas porque éste incumple, "y sigue incumpliendo hasta un 75%" el pacto alcanzado de cara a 2018.

"Tanto en materia de metro, como de reclamación de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), ordenanzas fiscales y venta de la antigua comisaría de la Gavidia se han producido serios incumplimientos tapados con anuncios que responden más a una campaña de marketing que a medidas políticas concretas y en tramitación", ha denunciado Pérez este lunes.

Pérez se pregunta cómo se puede aprobar un presupuesto "si el actual tiene más de 244 millones sin ejecutar". "Son una mentira", ha dicho el líder de los populares en el Ayuntamiento sobre los presupuestos de Espadas. "Cuando alguien da su palabra para que le apoye en un presupuesto o se cumple la palabra o al año siguiente no hay apoyo al presupuesto", ha insistido Pérez.

"Si se acuerda una red completa de metro, no tiene sentido que el alcalde pida media línea. Si a Sevilla le corresponden 14 millones de euros más, el alcalde no puede arrodillarse a la que va a dejar de ser presidenta de la Junta de Andalucía", ha lamentado el portavoz del PP.

A juicio del candidato popular a la Alcaldía en las elecciones del próximo 26 de mayo, el nuevo presupuesto debe ser "sensible" a las "expectativas generadas" con el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. "Parece evidente que, si el candidato del PP-A, Juanma Moreno, es el presidente de la Junta de Andalucía, se abren nuevas posibilidades de inversiones y programas que hasta hoy han estado bloqueadas", ha asegurado Pérez.

Además, ha lamentado que el proceso de aprobación del presupuesto haya empezado "con tan mal pie, ya que el alcalde se comprometió con el portavoz popular a abordar el documento desde el consenso, con la celebración de una reunión previa que no se ha llegado a convocar".

"Espadas usa la soberbia del que gobierna en mayoría con una minoría absoluta. Pone sus intereses políticos y personales por encima de los de la ciudad y así no nos va encontrar. Así, no", ha insistido el concejal popular, que ha agregado que "no se puede estar todo el día dando bandazos de izquierda a derecha pactando con el que le garantice estar un día más sentado en el sillón de la Alcaldía".