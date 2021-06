El Ayuntamiento de Sevilla descarta el regreso de los autobuses a la Plaza de la Magdalena

Los autobuses no tienen cabida en la nueva Plaza de la Magdalena. Así de claro y rotundo se ha mostrado este martes el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, al ser cuestionado sobre las quejas de muchos vecinos y comerciantes tras desplazarse las paradas de las líneas 41 y 43 hasta la calle Reyes Católicos. El responsable municipal de Movilidad, que además es el delegado del distrito Casco Antiguo, ha defendido que en la Magdalena se ha optado por un modelo de movilidad sostenible y peatonal en el que no tienen cabida los autobuses. No obstante, el Ayuntamiento trabaja para encontrar una alternativa viable que permita que los muchos vecinos de Triana y Los Remedios que llegaban a la Magdalena en este medio de transporte puedan seguir haciéndolo de alguna manera.

La reapertura hace unas semanas de la Plaza de la Magdalena dejó las primeras valoraciones por parte de vecinos y comerciantes. En el epicentro de la crítica está la eliminación de las paradas de las líneas 41 y 43, que ahora tienen su final en un punto muy alejado de este enclave. “En la Magdalena se ha optado por la peatonalización y, como es lógico, los autobuses no pueden pasar. La única solución es la que se ha dispuesto: trasladar las paradas a Reyes Católicos”, ha insistido Juan Carlos Cabrera.

El delegado ha aseverado que la apuesta del gobierno de la ciudad es la paulatina eliminación del tráfico en favor de los peatones y los modelos de movilidad sostenible. En cualquier caso, Cabrera ha explicado que se están viendo alternativas puntuales a la eliminación de los autobuses. Estas opciones, según han puntualizado fuentes municipales, no son fáciles ni rápidas de encontrar y recalcaron que los autobuses dejaron de llegar a la Plaza de la Magdalena hace siete meses.

Desde el Ayuntamiento recalcan que en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ya aprobado, se apostó por extender la peatonalización de este espacio, que seguirá creciendo en los próximos meses. El punto máximo de penetración del tráfico en la Magdalena quedará retrasado hasta la llamada Puerta de Triana. Para ello, próximamente comenzará la ampliación del acerado de la calle Reyes Católicos, que se extenderá también a San Pablo. Se perderán carriles de circulación en favor de metros para el ciudadano y otras infraestructuras, como el carril bici. Las obras en Reyes Católicos precisamente se retrasaron a la espera de finalizar la Magdalena.

Desde el Ayuntamiento añaden que todos los procesos de peatonalización puestos en marcha en la ciudad han necesitado de su periodo de adaptación por parte de la ciudadanía, para ser finalmente aceptados de manera plena.